Un cuarteto de Liverpool en el Falla

Paul, John, Ringo y George formaron un cuarteto ejemplar. De cuatro. No como los de Cádiz, que pueden ser de tres y de cinco. Los ingleses para eso son más serios. No se les ocurrió venir a cantar al Falla, lo que hubiese sido un pelotazo, pero su influencia se dejó notar en la fiesta gaditana. No en vano inspiraron a Enrique Villegas para sacar la agrupación más famosa que ha dado esta ciudad. Cuando se han cumplido 60 años del debut de The Beatles en el mítico pub The Cavern Club recordamos cómo el Carnaval parodió y adaptó a su antojo la imagen y la música del cuarteto de Liverpool

Los escarabajos trillizos (The Beatles). Así inscribió a la comparsa su director, Antonio Pérez ‘El Charpa’, ante la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Cádiz. Fue la apuesta de Enrique Villegas para las fiestas de 1965, al olor del éxito de Lennon, McCartney, Harrison y Star. Hasta entonces las referencias en las coplas al grupo británico tenían que ver con el aspecto físico de sus integrantes, copiado por millones de jóvenes de todo el mundo. Ya saben: letras reaccionarias contra “los melenudos”. Mas Villegas plantó en el escenario del Falla a la versión gaditana de The Beatles. El nombre de la comparsa impactó, en una época de poco riesgo de los autores en la que se sucedían los tipos relacionados con algún oficio. ¿Por qué escarabajos? Villegas se había documentado. El grupo inglés modificó la palabra ‘beetle’, escarabajo en español, para introducir ‘beat’, que daba nombre a un género de música rock y blues nacido en el Reino Unido a principios de los años 1960 y en el que el conjunto de Liverpool estaba inmerso. ¿Y por qué trillizos? Según contó Villegas en una entrevista a Javi Osuna, obedecía a la disposición, en tres secciones a modo de rombo, de la comparsa en el escenario.

La agrupación, con chaqueta roja y corte de pelo a modo Beatle, alcanzó el segundo premio por detrás de ‘Los hombres del mar’ de Paco Alba, pero lo que vino después no se vuelto a vivir en el Carnaval gaditano. Giras, actuaciones en las grandes salas de fiestas de España, televisión, discos, películas… para estar hasta 1973 actuando por toda España como Los Beatles de Cádiz. Incluso llegó a cantar en Puerto Rico.

La fama del conjunto gaditano fue tremenda. Tanto fue así que, según relata Javi Osuna en su blog 'Los fardos de Pericón', el manager de The Beatles, Brian Eipstein, envió a España a un road manager para comprobar si los escarabajos gaditanos estaban incurriendo en plagio. El enviado comprobó, en la madrileña sala El Biombo Chino, que el conjunto de Villegas solo realizaba una parodia cómica del grupo de Liverpool.

La beatlemanía era imparable y merced al estribillo del tema She loves you, eso de “yeah, yeah, yeah”, en España se acuñó, como derivación, el término ye-yé a todo lo relacionado con The Beatles y su influencia en la música y en la sociedad. Las entonces llamadas Fiestas Típicas Gaditanas no eran ajenas a esta moda y en 1966 salieron dos agrupaciones llamadas ‘Platanito y su cuadrilla yeyé’, tercer premio de chirigotas, de Juan Poce y Chele de Cádiz, y ‘Los niños yeyé’, de Antonio Clavaín, segundo premio de comparsas. Esta última se convirtió en otro de los conjuntos de Cádiz que recorrieron España: ‘Los yeyés gaditanos’. El recordado representante de artistas Manolo Portela fue el artífice de un grupo que también grabó discos y que, a diferencia de Los Beatles de Cádiz, sus componentes llevaban el pelo rapado al cero.

En 1967 salieron ‘Los viejos yeyés, segundo premio de chirigotas, y Manuel de Agustín ‘El Carota’ sacó el cuarteto ‘Los Beatles de pueblo’, cantando en su popurrí una particular versión del ‘Yellow submarine’: “Amarillo el mollate es”. Por esos años se formó incluso en El Puerto de Santa María una comparsa cómica denominada ‘Los bartolos yeyé’, original de Manuel Camacho Francés ‘El Chusco’, que también grabó discos y giró por España. Según se cuenta en la web carnavalelpuerto.es, entre sus integrantes estaban Diego Caraballo y Pedro de los Majaras.

Confirmada la ruptura del grupo de Liverpool en abril de 1970, la fiesta gaditana olvidó la beatlemanía, aunque en 1972 Pedro Romero tiró del tema Ob-La-Di, Ob-La-Da para el estribillo de ‘Los Play Boys’: “Ob-La-Di, Ob-La-Da vamos todos a cantar, Ob-La-Di, Ob-La-Da que estamos en Carnaval”. Mucho tiempo después, en 2013, El Selu incluía este animoso tema en el popurrí de ‘Las verdades del banquero’: “Doblalá ya, que yo no la voy a doblá”.

En 1981, la comparsa de Los Majaras, ‘Gibraltareños’, versionaba ‘Yesterday’ en el popurrí: “ya vendrán tiempos mejores, ya, ya vendrán los del 83, ya me dirán los de UCD, y vendrán los de la JK, o los de la ÑOPQ, y seguirá el tururú...”. El mismo temazo de Paul McCartney originó una versión, también en el popurrí, de la chirigota ‘Los bordes del área’ (1996), en referencia al cambio de nombre de una popular discoteca de Cádiz: “Yesterday, antes era el Holliday, o es que no sus enteráis.. cuando se murió John Lennon dijo Paul McCartney allí: uno menos pa repartir”.

La chirigota de los Rosado y compañía demostró más de una vez su buen gusto musical recordando a The Beatles. En ‘Los cubatas’ (1986) fue mediante la canción 'A hard day’s night': “que tú me vas a enterrar con los cubatas que te metes, que yo a ti te he visto rebujar la coca-cola y Los tres 7. La pobre tiene razón, con este ya se acabó… no me hagas caso, porme otro vaso”. Dos años después se acordaron de nuevo de Lennon/McCartney en ‘Los conquistadores de la trastienda de Casa Crespo’, introduciendo en la segunda cuarteta del popurrí un tema que no es de los más celebrados del cuarteto inglés, When I’m sixty-four, escrita por Paul para el álbum 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 1967'. “Crespo ahora viene, Crespo no está, vamos a explorar. No me empujes, tate quieto, cállate ya, que el perrito va a despertar...”.

El año siguiente, 1989, el coro de Los Niños, ‘Pasaje a la India’, llevaba en su popurrí, segunda cuarteta, la animosa 'I Should Have Known Better'. Fue el mismo Carnaval en el que Juan Rivero y su chirigota de La Isla mezclaron al Rey del Pop con el cuarteto de Liverpool en ‘Micki Jackson y los biter-cal’, con el ‘Maspapas’ como Michael Jackson y el resto con indumentaria beatle y guitarras coronadas por cepillos para encalar. Toda una amalgama: Jackson, The Beatles, la cal y el siempre amargo refresco Bitter Kas.

Una de las más recordadas parodias de un tema beatle vino de la mano de ‘El que la lleva la entiende’ (Los borrachos), el histórico pelotazo de 1992. La chirigota tocó en una de sus cuartetas un tema muy recurrente ese Carnaval: el tocamiento que Michel, futbolista del Madrid, realizó en las partes bajas a Valderrama, jugador colombiano del Valladolid, mientras esperaban en lanzamiento de un córner. La canción elegida fue la balada 'Michelle' y el texto, archiconocido, fue éste: “Michel, pillín, yo te ví poner la mano ajín… clin, clin, clin, clin”. Otra mítica chirigota, ‘Los yesterdays’, con nombre que ni pintado para lo que nos ocupa, usó el famoso 'Twist and shout'. Juan Carlos Aragón avisaba de que “el mundo que yo te decía, no es ninguna utopía, es verdad, solo tienes que encontrar, yesterday, la vía de la libertad, lo que pasa es que la vía, principal, ahora la quieren soterrar...”.

Sesenta años después The Beatles continúan robando corazones. Su música sigue ahí para que el Carnaval la aproveche, la versione, la parodie… como homenaje a un grupo legendario, único, irrepetible y mágico.

Las versiones carnavalescas de la icónica portada del Sgt. Pepper’s

En 1967 The Beatles lanzaron el disco 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', uno de los mejores de la historia de la música. Cogió a los cuatro músicos de Liverpool en la cúspide de su creatividad, maduros, entregados a la experimentación y alejados ya de la música de sus inicios. Para un álbum tan destacado era necesaria una buena portada. Y lograron dar con una tan icónica que acabó en joya del arte moderno. Aparecían los cuatro beatles en el centro rodeados por personajes relevantes del siglo XX elegidos por ellos mismos. Y los músicos, vestidos con trajes militarizados de colores muy vivos. Y precisamente este ‘tipo’ ha sido muy utilizado en el Carnaval de Cádiz. Lo hizo en 1992 el coro de la peña Los Dedócratas, ‘La banda del sargento Pepper’, en homenaje a tan significado disco. El coro se convirtió en el mayor homenaje a The Beatles en la historia del Carnaval. Su presentación se iniciaba con falseta de 'Michelle' y luego texto con 'Yesterday' y 'Can’t buy mi love'. Y en el popurrí, introducción de 'Eleanor rigby', primera cuarteta 'Something', 'Get back', 'Help', 'Let it be', 'Yellow subnarine'… y acabó con 'Hey Jude'.

Los disfraces de ‘Los héroes del 3x4’, comparsa de Antonio Martín de 2008, también se inspiraban en los que los genios de Liverpool lucieron en la mítica portada. Como en la foto del disco, los comparsistas quisieron acompañarse en el escenario del Falla de un panel con figuras icónicas del siglo XX… pero del Carnaval gaditano. Y el mismo año, en lugar de la Banda del Club los Corazones solitarios (Lonely Hearts Club Band), Juan Carlos Aragón se presentaba con ‘La banda del Capitán Veneno’. Los disfraces también fueron un guiño a los que Paul, John, Ringo y George habían vestido para su gran disco.