El comité de empresa de Afanas Cádiz denuncia 13 posibles despidos

El comité de empresa de Afanas Cádiz manifestó ayer su "total rechazo" hacia la gestión que está llevando a cabo el presidente de la entidad, José Javier Díaz Fernández, y su junta directiva. En un comunicado, mostró también su "disconformidad" con los posibles despidos que anunció Díaz Fernández en una reunión mantenida el pasado martes 3 de julio. Según detallaba el comité de empresa, se trataría de 13 despidos.

"¿Dónde está el plan de viabilidad de Afanas Cádiz? ¿Acaso no está usted capacitado para presentarlo a este comité o quizás no tiene los conocimientos necesarios y la formación para gestionar una empresa con una amplia plantilla de trabajadores y que además recibe dinero público para ello?", recoge el comunicado dirigiéndose al presidente de la entidad. También advierte a la junta directiva de que "las decisiones que estáis tomando no son las más acertadas", unas decisiones que, según el comité de empresa, "siempre perjudican a los trabajadores".

El presidente afirma que se está estudiando una reestructuración para dar el mejor servicio

Los representantes de los empleados de Afanas Cádiz afirman en el escrito que se reservan "el derecho de actuar" si se incumple con la ratio de los distintos servicios que ofrece la asociación a sus usuario. Esas actuaciones irían encaminadas a hacer visible "el calvario" que el presidente y toda la junta directiva "está haciendo pasar a todos y cada uno de nuestros compañeros". Así, insisten en que "no vamos a permitir que se lleve a cabo el despido de 13 madres y padres de familia".

El comité de empresa considera en el comunicado que José Javier Díaz Fernández y su junta directiva "anteponen lo material a la calidad en la atención a nuestros usuarios" y expresa su convencimiento de que con estos despidos, se estaría llevando a cabo "un supuesto ERE encubierto" .

"Exigimos que el tiempo innecesario que están perdiendo haciendo cálculos para despedir y/o recortar lo empleen en buscar subvenciones, ayudas económicas a entidades bancarias o fundaciones, en mejoras económicas en los conciertos y subvenciones por parte de las diferentes administraciones públicas. Porque en Afanas Cádiz sobran deudas, no trabajadores", recoge el comunicado, que termina con la amenaza de pedir públicamente la dimisión de la presidencia y la junta directiva de la asociación si continúa "con esta política de opresión hacia los trabajadores".

Por su parte, José Javier Díaz aseguró ayer a este periódico que la junta directiva de Afanas Cádiz está haciendo un estudio de reestructuración de la plantilla, "en el que se están analizando las necesidades que debe tener cada unidad, con la finalidad de darle el mejor servicio a los usuarios".