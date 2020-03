Advertencia a los comerciantes de Cádiz centro por un posible timo

Cádiz Centro Comercial Abierto ha enviado un mensaje interno a sus asociados de la capital en el que les advierte de la presencia de hombre "bien vestido" cuyo objetivo es timar a los empleados de la tiendas del centro.

Según el escrito que el propio presidente la entidad, Manuel Queiruga, ha remitido a este periódico se trata de un hombre que intenta convencer a su posible víctima de que es amigo íntimo de alguien conocido. De repente, en medio de la conversación, simula que le llaman para advertirle de que ha dejado el coche aparcado en doble fila y que se lo está llevando la grúa.

Este presunto timador se va corriendo a "intentar" evitar que la grúa se lleve su vehículo. A los pocos minutos, el individuo retorna a la tienda indicándole al empleado del establecimiento que ha tenido la mala fortuna de que se ha quedado sin coche. La situación empeora cuando el presunto timador, el "bien vestido", admite que le faltan 40 euros para poder sacar el vehículo del depósito de la Policía Local.

Para intentar ganarse la confianza de su posible víctima se ofrece a dejarle a cambio la cartera, el DNI, el reloj o cualquier otra cosa que pueda servir de depósito para luego venir y devolverle lo prestado.

Evidentemente se trata de un timo del que desde la propia asociación Centro Comercial Abierto advierten a todos sus asociados. Al parecer, este individuo está actuando por el casco histórico, sobre todo en establecimientos ubicados en el entorno de la calle Columela y San Francisco.

El texto íntegro que se remite a los asociados de la Centro Comercial Abierto es éste:

"Se que esto no es nuevo. Pero a mi tienda acaba de llegar un hombre diciendo que si es amigo de no se quien. Familiar de no se cuanto. Se va porque dice que tiene el coche mal aparcado y después te dice que se le ha llevado el coche la grúa que le falta 40 euros. Que te deja la cartera,el dni, reloj o algo. Para intentar timarte. Además es un hombre muy bien vestido. No da la apariencia de que quiera timar"