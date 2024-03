“Aceptamos cualquier reto médico que se nos proponga"

-¿Cuál es la labor de un médico internista en el Hospital Santa María del Puerto?

-El médico internista se encarga de la visión global e integradora del paciente. Nosotros no entendemos al paciente por órganos, sino lo vemos en su conjunto.

La labor del internista se desarrolla tanto en la planta de hospitalización como en consultas externas y en las guardias médicas.

Por un lado, en la planta de hospitalización atendemos a pacientes pluripatológicos, que se descompensan de sus enfermedades, ya sea de su insuficiencia cardíaca, en su insuficiencia renal...

Atendemos lo que son las patologías médicas, es decir, las que no son quirúrgicas.

Por otro lado, también atendemos enfermedades infecciosas como las neumonías que ingresan o pacientes problemas del corazón con infartos o pacientes neurológicos con ictus.También, realizamos estudios más profundos en caso de pacientes que han perdido peso y no se sabe por qué o que tienen fiebres de origen desconocido.

Inspiración “El buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad”

Respecto a las patologías como el cáncer, somos el especialista que se encarga de realizar el estudio cuando se sospecha. Además, tratamos a estos pacientes cuando se descompensan o tienen complicaciones estando en tratamiento activo, y en última instancia, cuando ya el paciente se encuentra en una fase de cuidados paliativos, pues también somos la especialidad que se encarga de tratarlos.

Dicen que la medicina interna es la base de la medicina, y de hecho la medicina interna, después del médico de atención primaria, es el médico que se encarga de estudiar al paciente cuando hay que hacer pruebas más avanzadas que no se pueden solicitar desde el centro de salud.

Nosotros además tratamos a los pacientes desde los 14 años hasta el final de la vida.

–¿Por qué decidiste estudiar Medicina Interna?

–Bueno, yo soy una persona muy polifacética y con una mente muy inquieta. Me gusta saber de todo. Soy una persona muy curiosa. Entonces, cuando descubrí la Medicina Interna, vi que era una especialidad muy completa, muy versátil y que no me iba a aburrir nunca. Porque si no existe la enfermedad y hay que estudiarla, nosotros lo hacemos.

De hecho, con el COVID hemos sido los pioneros en el estudio y tratamiento de los pacientes.

Lo bonito de la medicina interna no es el estudio de las enfermedades, sino que también valoramos al paciente en su conjunto teniendo en cuenta su situación sociofamiliar, el nivel de dependencia, las necesidades que pueda tener y tanto hospitalizado como en las consultas, pues tratamos de ayudarlo y de manejarlo de la forma que le podamos mejorar su calidad de vida, no sólo con tratamientos sino también valorando todos los aspectos que tiene en su entorno.

–¿Cómo es tratar con tantos pacientes?

–La verdad que soy una persona muy extrovertida. Yo tengo un trato cercano con los pacientes.Cuando están varios días ingresados o los llevas en consulta al final pues son parte de tu familia, incluso bueno, si alguna vez he tenido algún problema con familiares míos o he tenido yo alguna enfermedad, ellos mismos me preguntan a mí cómo estoy.

Entonces, lo bueno de esta especialidad es que al final se hace muy familiar. De hecho, decir que hace poco ha sido el Día de la Medicina Interna, que es una especialidad de la que estoy muy orgullosa.

Porque como dijo William Oslter, el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad.

–En un campo como la medicina interna, es muy importante mantenerse constantemente estudiando y al día de las nuevas enfermedades que puedan ir surgiendo, ¿Cómo trabajáis en ese sentido?

–En el servicio tenemos una serie de sesiones clínicas, periódicas, en las que hacemos revisiones de distintos temas de actualidad. En estos días, cada uno de nosotros se prepara un tema y lo presenta.

También si tenemos algún caso complejo, que tengamos dudas y demás, pues también rehacemos una búsqueda activa bibliográfica, de los posibles diagnósticos, para ello entre otros, nos ayudamos de publicaciones científicas de alto impacto como Uptodate, el New England, el JAMA , etcétera. Además, cada día al correo electrónico nos llegan los titulares y nuevos estudios, y si hay algún artículo que nos parezca interesante incluso lo compartimos en nuestro grupo o también podemos presentar sesiones en ese sentido.

La medicina interna es una especialidad en la que constantemente tienes que estar estudiando y aprendiendo.

Nosotros decimos que al que le gusta la medicina de verdad y que tiene vocación por la medicina, hace medicina interna, porque realmente estás tratando no solo al paciente, sino tratas a su familia, estudias la enfermedad, incluso te sirve para descubrir como los pacientes responden de una manera u otra a un tratamiento y a partir de ello te puede incluso surgir una idea para plantear un estudio.

Es un continuo feedback, tanto de atender al paciente como trabajar con los compañeros, es una especialidad tan completa y entretenida que es que no te aburres nunca.

–¿Qué dirías que es lo más bonito de tu trabajo?

–Yo creo que el trabajo bien hecho. Cuando peleas por un paciente, luchas por su recuperación…Como yo le digo siempre a mis pacientes, si no hay plan A buscamos plan B, plan C, plan D, el que sea, porque siempre va a acabar habiendo una solución aquí o allá, pero aunque no creamos que la haya, siempre encontramos una solución. Y eso es lo bonito de mi especialidad, que es una especialidad de batalla, en la que luchamos por los pacientes hasta el final, nosotros nunca vamos a decir que este paciente no es nuestro. Nosotros afrontamos cualquier reto médico que se nos proponga y lo hacemos de la mejor manera y con una sonrisa.

–¿Cómo es el día a día de un internista?

–Nosotros habitualmente pasamos planta todos los días.

Los enfermos que están hospitalizados y luego, según el médico, tenemos actividad de consulta para ver enfermos que nos derivan otros especialistas del hospital o que nos derivan los médicos del centro de salud.Por otro lado, tenemos una agenda de revisiones, vemos pacientes que seguimos habitualmente en la consulta, que requieran ser revisados, o enfermos que han estado ingresados que tenemos que evaluarlos después del ingreso para ver cómo están.

La consulta de medicina interna es muy variada porque por un lado atendemos pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, hacemos el estudio de estas. Luego enfermedades tromboembólicas como la trombosis venosa, el tromboembolismo pulmonar. Atendemos también el riesgo cardiovascular que es muy importante, que incluye la obesidad que está en auge, la diabetes, la hipertensión, y el hipercolesterolemia.

Y luego dentro de la medicina interna también se comprenden las enfermedades infecciosas. Nosotros atendemos pacientes con VIH, tuberculosis, incluso las enfermedades tropicales están contempladas dentro de la medicina interna. En otros hospitales de más nivel, existen unidades específicas para este grupo de enfermedades y aquí pues realizamos un abordaje general.

–¿Cuál es la enfermedad más extraña o particular que ha atendido en este Hospital?

–El caso más raro que hemos visto, que yo recuerdo, es un paciente que tuvo un síndrome hemolítico urémico. Se contagió de una infección a través de unas aguas que había cerca de donde vivía, el paciente se puso muy enfermo, incluso acabó hospitalizado en la UCI.

Tenía afectación de la coagulación, y precisó traslado. Se le pidieron estudios genéticos específicos ante la sospecha diagnóstica y tras recibir tratamiento dirigido para la patología que tenía sobrevivió.