Las 27 Academias andaluzas rinden honores al historiador Manuel Bustos en Cádiz

“He tratado de contrarrestar ideas erróneas o ideologizadas acerca de nuestro pasado”

Al final de su intervención de agradecimiento por la concesión de la Medalla de Honor del Instituto de Academias de Andalucía, el catedrático de Historia Moderna Manuel Bustos hizo balance de su carrera, tanto en su faceta docente como en la investigadora, partiendo de su época como estudiante a finales de los años 60 del pasado siglo. “Aún recuerdo los agitados años de mis estudios en la Complutense, con sus estados de excepción, grandes carteles llamando a la manifestación colgados de las paredes, asambleas y cargas policiales, versión hispana del Mayo del 68 francés, coincidente este con mi primer curso de licenciatura”, rememoró.

“He considerado la enseñanza, y en particular, la enseñanza de la Historia, como un instrumento único para dar a conocer al alumno cómo se ha forjado el mundo en que vive y cómo han surgido las ideas que lo presiden, partiendo de un tiempo de tantos cambios, incluido el de paradigma, como es la época que denominamos Moderna”, dijo el catedrático.

“He tratado igualmente de contrarrestar ideas preconcebidas, con frecuencia inexactas, erróneas, ideologizadas o interesadas acerca de nuestro pasado. He querido desarrollar entre jóvenes y mayores la reflexión de una sana capacidad crítica. He sido exigente con ellos, a sabiendas de que nunca o casi nunca el destinatario de los conocimientos daría de sí voluntariamente todo lo que cabría pedir de él, buscando, como no, que a pesar de la reducción por parte del alumnado del nivel demandado, este diese a la postre el nivel exigible a un estudiante universitario”, añadió.

“Después de tantos años, son muchos los ex alumnos que pueden valorar y calificar los frutos que de este esfuerzo se hayan podido derivar. Siempre es una gran satisfacción para mi volver a encontrarme con ellos, muchos ya, afortunadamente en puestos de responsabilidad docente, investigadora, cultural e incluso política”, concluyó./ J. M.