Las 70 viviendas del Cerro del Moro, en Cádiz, deben estar en julio de 2026, según la Junta

Los 70 pisos de las fases 7 y 8 del Cerro del Moro que los vecinos del Cerro del Moro llevan esperando desde hace treinta años sobreviviendo en infraviviendas deben estar construidos antes de julio de 2026, según explicó ayer a Diario de Cádiz Juan Jesús Bernal, director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La fecha la impone el Plan Eco Vivienda, que proporcionará 3,1 millones de euros de los 10,06 que requiere el proyecto, y exige que las actuaciones estén terminadas y justificadas antes de ese mes y de ese año. Su convocatoria debe estar resuelta en el último trimestre del año. Y los plazos mínimos que requiere esta actuación son, una vez adquirida la licencia de obra municipal, son de 9 meses para licitar y entre 24 a 30 meses de ejecución, informó Bernal.

Otros 2,4 millones de euros estarán incorporados al Plan Vive Andalucía, una vez se firme un acuerdo de financiación con el Ministerio, añadió el director de la AVRA.

Esta es la primera vez que el ejecutivo autonómico da una fecha estimada para la conclusión de estas obras tan necesarias como urgentes. También es la primera vez que se da cuenta de algún detalle de la financiación. No obstante, Bernal asegura que de todo ello se informó a los representantes vecinales en la reunión que mantuvieron el pasado 3 de agosto, a quienes afirma que se les entregó el proyecto básico de ejecución.

El director de la AVRA dice “comprender perfectamente la indignación de los vecinos con el anterior Gobierno de la Junta, que no hizo absolutamente nada, como demuestra que no hubiese ningún tipo de trámite, salvo un convenio firmado con el Ayuntamiento”. Pero sostiene que “desde que el PP llegó al ejecutivo no hemos dejado de trabajar en el proyecto”. Yda cuenta de los antecedentes y de los trámites que están en marcha.

Bernal afirma que pocas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2018, el entonces consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López (PSOE), visita a los vecinos y “les presenta imágenes e infografías de un supuesto proyecto de ejecución de las obras del edificio que alojaría a los de la fase 8”.

En julio de 2019 son nombrados los directores provinciales de AVRA, recuerda. “A su llegada, Ignacio Romaní no encuentra rastro de ese proyecto ni de avances en la reubicación de la fase 8. La visita del consejero no era más que otro de los engaños que han vivido estos vecinos, con claros tintes electorales”, acusa el actual director de la agencia.

“Entre septiembre de 2019 y julio de 2020 se procede a la redacción del proyecto básico para la construcción de las viviendas con el fin de trasladar a los vecinos de la fase 8 al solar que deja la fase 7 y que es demolido en marzo de 2020”, recuerda Bernal.

“Entre noviembre de 2020 y mayo del 2021 se producen reuniones con cada una de las 70 familias de la fase 8 para conocer las necesidades y tipología de vivienda a construir (número de habitaciones, necesidades específicas de accesibilidad) así como para valorar la situación financiera de las hipotecas existentes”, añade. Un asunto este crucial porque a lo largo de estos 30 años los pisos fueron comprándoselos a la Junta, algunos fueron transmitidos en herencia y en muchos de ellos han cambiado las circunstancias de las familias.

“En junio de 2021 se inicia la redacción del Proyecto de Ejecución, que ya está terminado, contemplando las necesidades de cada familia, y se procede a avanzar en el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución en el que se encuentran juntos el espacio que ocupa el solar demolido de la fase 7 y el actual edificio de la 8”, sigue explicando el director de AVRA.

“Tras distintas valoraciones y tras reunión técnica mantenida en mayo del 2022 por personal de AVRA y del departamento técnico del Ayuntamiento, se concluye que para dar agilidad a la toma de decisiones y ejecución del plan de reparcelación y construcción del edificio que albergará a los vecinos de la fase 8, sería necesario dividir la actual unidad en dos”, aclara.

“Una de ellas sería donde se encuentran actualmente los vecinos de la fase 8 y otra el solar de la fase 7, donde se construirán las nuevas viviendas y donde AVRA es único titular junto a un ciudadano de nacionalidad China que ostentaba un negocio en el viejo edificio de la 7 y que dejará de ser titular cuando se ejecute la compensación. De no producirse esa división, todas las decisiones a tomar deberían contemplar la intervención de 17 bancos que ostentan derechos de crédito, 16 herencias y 70 vecinos, todos de la fase 8”.

En junio de 2022 envían la solicitud al Ayuntamiento para la división en dos de la unidad de ejecución, un trámite que el Gobierno local tiene previsto llevar a Pleno en septiembre, “según hemos sabido por los medios”. Fue Diario de Cádiz quien lo publicó ayer, previa confirmación por parte del Equipo de Gobierno.

Una vez obtenida la división se procederá a aprobar el Plan de Reparcelación para poder presentar la solicitud de la consiguiente licencia de obra. La Junta espera que "la singularización de esta actuación por parte de AVRA se produzca en el consejo rector del último trimestre del año, una vez aclarada la financiación".