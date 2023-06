Un 33% de los jóvenes entre 16 y 21 años fuma tabaco y casi un 40%, ‘vapers’ y cachimbas

Un 33,2% de los adolescentes y jóvenes residentes en España de entre 16 y 21 años fuman tabaco tradicional al menos una vez al mes. Un 13,2% de ellos lo hacen a diario y un 24,6%, semanalmente. Y nada menos que un 39,6% han vapeado o aspirado cachimbas en el mismo periodo. Es más, un 57,2% de los encuestados creen que estas nuevas forman de fumar están de moda porque lo hacen actores, influencers y streamers a través de vídeos bajo demanda (video-on-demand, VOD, en sus siglas en inglés). Estos son algunos de los preocupantes datos que se desprenden de un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer as(AECC) difundido ayer con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. Voluntarias de esta organización montaron una mesa informativa en la Plaza de San Juan de Dios, entregaron material divulgativo en centros educativos y cartelería en el campus de la Universidad de Cádiz.

“Empiezan en torno a los 14 años, después haber sido fumadores pasivos en la calle, en casa y en las playas. A esto se añade que están en contacto con influencers y streamers que fuman delante de la pantalla cachimbas o vapeadores”, explica a este periódico Ana Carmen Barquero Macías, psico-oncóloga y coordinadora de atención al paciente de la AECC en la provincia de Cádiz.

“Nos consta que está subiendo mucho el consumo de vapers y cachimbas y eso es tan perjudicial como el de tabaco tradicional”, advierte la experta. “El tabaco, pero también estas nuevas formas de fumar, son las causantes de uno de cada tres casos de cáncer. No olvidemos que una cachimba equivale a 200 cigarrillos. Y que las estadísticas nos dicen que cada once minutos muere una persona en España a causa del tabaco”, alerta Ana Carmen Barquero.

En el estudio de la AECC, titulado ‘Hacia nuevos espacios sin humo (digitales) Influencia de las plataformas de video-on-demand y medios sociales en la exposición al tabaco y nuevas formas de fumar’ se constata que siguen arraigadas ideas como la asociación entre fumar cigarrillos y parecer interesante (44,1%), que fumar ayuda ante situaciones psicológicas complicadas (44,8%) o que hace más fácil ligar o hacer amigos (36,5%). Aquí hay que aclarar que por medios sociales (social media) se entienden plataformas de comunicación online donde el contenido es creado por los propios usuarios mediante el uso de la Web 2.0, como redes sociales, blogs o microblogs. Nada que ver con los medios de comunicación. Esa es la principal vía de normalización del consumo de nuevas formas de inhalación de humo y aerosoles, aumentando drásticamente el recuerdo de marcas o logotipos concretos. En el caso del tabaco tradicional destaca el product placement [publicidad por emplazamiento de producto] de las plataformas de VOD.

Según esta encuesta, las actitudes hacia estas nuevas formas de consumo son mucho más positivas: ideas como que es mejor porque no dejan malos olores (53,1%), que es más fácil dejarlo (51,4%) o que es una buena forma de compartir experiencias con amigos (37,6%) generan un gran acuerdo entre los jóvenes. Todo esto hace que la predisposición al consumo de vapeadores duplique al del tabaco entre no consumidores (de 3,2% aumenta al 6,3%), y prácticamente se cuatriplique (11,8%) el consumo deseado de cachimba entre jóvenes que todavía no la consumen, argumentan desde la AECC.

Así, el 82,5% de los jóvenes ha tenido al menos una forma de exposición al “humo digital” del tabaco en plataformas o medios sociales y el 83%, al vapeo o las cachimbas. Esto implica que el 91,3% del total de jóvenes han recibido algún impacto sobre alguna forma de inhalación de humo, vía medios sociales o plataformas. “Y lo que es más preocupante”, añaden en el estudio, “esta exposición está fuertemente correlacionada con el consumo, tanto de tabaco como de nuevas formas de inhalación de humo. Entre las personas que se han expuesto hay más del doble de fumadores (53,1%) que entre aquellos que no lo han estado (24,5%)".

A raíz de todos estos datos, desde la AECC urgen a “actuar en tomar medidas para ampliar la legislación existente, de manera que sea capaz de regular y proteger a los jóvenes en estos espacios donde no está siendo suficientemente efectiva, así como para equiparar las nuevas formas de inhalación de humo y aerosoles con el tabaco tradicional, pues estamos hablando de un hábito de consumo que implica serios peligros para la salud pública, y cuya promoción se puede encontrar, tal y como hemos visto, de manera masiva en los espacios digitales”.