El Árbol florece en La Barrosa

El Árbol Tapas ha sido la sensación gastronómica de verano chiclanero. El establecimiento, abierto en abril de este año, ha logrado llenos a diario, practicamente desde el día que abrió y lo ha conseguido con una carta no muy extensa, 25 platos, que ha mantenido inalterable durante estos seis meses con la sola novedad de introducir cada día algunas sugerencias con productos de temporada. «Ahora quiero ofrecer algo de caza» señala el cocinero José Luis García Vega, formado en la Escuela de Hostelería de Cádiz y que es el jefe de cocina del establecimiento, a la vez que mantiene también este mismo puesto en el restaurante de sus padres, El Duque de Medina, un local que también ya revolucionó cuando incorporó a la carta sus creaciones con una visión divertida de los productos de la zona.

El Árbol está regentado por Mari Paz Flores García, 38 años y desde los 15 dedicada a la hostelería. Es la esposa de José Luis y también se encarga de atender al público. Han llegado a tener hasta 3 turnos de mesas durante el verano y ha sido practicamente imposible acudir al local sin reserva en estos meses y eso que tienen capacidad para unas 50 personas.

¿Dónde está la clave?

Es dificil establecer porque un local tiene éxito o no. No es algo matemático, pero no cabe duda de que algunas cuestiones han contribuido a ello. La primera virtud de El Árbol es que se come bien y a un precio que puede oscilar entre los 15 y los 20 euros por comensal. Esa es la premisa principal pero a eso hay que unirle también la originalidad de la propuesta gastronómica. En la carta no hay los platos típicos de un gastrobar, son propuestas diferentes en la que se utilizan productos locales, con fórmulas de fusión, pero bien ejecutadas. Hay, por ejemplo un poke, un plato hawaiano de arroz, preparado con atún rojo de Gadira de Barbate pero en el que el grano, en vez de ser un insulso arró en blanco como te ponen en muchos de los sitios, es un jugoso cereal aromatizado con una mezcla de 15 especias.

El pan también está cuidado. Alternan unas bobas de La Cremita de Chiclana con otras que traen desde la panadería Paquiri de Medina Sidonia, de donde también vienen los picos, de Pan y Picos Sidonia.

Otro plato que llama la atención, también en esta línea de fusión de culturas es el Saam de ortiguillas y gambas.

El cocinero tira también de sus grandes éxitos en El Duque, aunque con variantes. Así se puede encontrar un tartar de tomate asado que se acompaña con queso parmesano rallado y una especie de caldo de albahaca. En la misma línea un milhojas con foie, sardina y manzana, las setas salteadas como crema de patata y huevo pasado por agua o el ravioli de cola de toro o la tartita de setas con jamón.

El establecimiento trata de tener opciones para todos los gustos. Así junto a los platos de fusión, que pueden ser para paladares más atrevidos hay clásicos como el salmorejo o unas albóngidas de ternera. (aquí puede ver su carta completa)

García señala que «tratamos de prestar atención a los productos de temporada. Logicamente en verano hemos tenido varios platos con atún. No nos falta el tataki o una ventresca que preparamos con una salsa como si fuera rabo de toro. Ahora hemos introducido ya algo de caza y también tendremos algo de setas».

La idea de Mari Paz y José Luis es mantenerse abiertos todo el año. Estaremos funcionando hasta el 22 de diciembre y nos tomaremos unas vacaciones hasta el 14 de febrero, pero nuestra intención es no limitarnos a la temporada de verano y estar aquí casi todos los meses, a excepción de las vacaciones.

Horarios, localización, teléfono y más datos de El Árbol Tapas, aquí.