Servidumbres militares

María Jesús Montero, no se sabe si en su calidad de ministra de Hacienda o de secretaria general del PSOE de Andalucía, le ha regalado un millón de euros a Rota, por la sencilla razón de que veranea allí. Dice Rota que tiene un déficit por los impuestos que no paga la Base. Lo que no cuenta son los miles de puestos de trabajo que genera, la riqueza que deja en la población.