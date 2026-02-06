El Tiempo
Las previsiones de lluvia en Grazalema para las próximas horas

Sentencia

"Por haberlo acordado el juzgado de primera instancia nº -1- de San Fernando

en sentencia nº 249/2025, dictada el 12 de junio de 2025, en el

procedimiento ordinario 657/2023 seguido a instancia de Doña Laura Garófano

Escudier frente a Don Fernando Santiago Muñoz, se publica el fallo de la

misma:

1.- Estimo parcialmente la demanda promovida por el procurador BLANCA

BACHILLER BURGOS en representación de LAURA GAROFANO ESCUDIER, frente a

FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ y en consecuencia:

1.-CONDENO a DON FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ a Cesar en la intromisión ilegítima

en el derecho a la propia imagen de la demandada.

2. CONDENO a DON FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ a Publicar a su costa el Fallo de

Sentencia en el Diario de Cádiz, en el Blog denominado “Con la Venia”, en su

versión digital y versión papel por un periodo mínimo de 30 días

consecutivos.

4. CONDENO a DON FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ a Abonar a la actora en concepto

de indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, la

cantidad de 1.500 euros."

También te puede interesar

Lo último

stats