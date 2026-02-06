Sentencia
"Por haberlo acordado el juzgado de primera instancia nº -1- de San Fernando
en sentencia nº 249/2025, dictada el 12 de junio de 2025, en el
procedimiento ordinario 657/2023 seguido a instancia de Doña Laura Garófano
Escudier frente a Don Fernando Santiago Muñoz, se publica el fallo de la
misma:
1.- Estimo parcialmente la demanda promovida por el procurador BLANCA
BACHILLER BURGOS en representación de LAURA GAROFANO ESCUDIER, frente a
FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ y en consecuencia:
1.-CONDENO a DON FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ a Cesar en la intromisión ilegítima
en el derecho a la propia imagen de la demandada.
2. CONDENO a DON FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ a Publicar a su costa el Fallo de
Sentencia en el Diario de Cádiz, en el Blog denominado “Con la Venia”, en su
versión digital y versión papel por un periodo mínimo de 30 días
consecutivos.
4. CONDENO a DON FERNANDO SANTIAGO MUÑOZ a Abonar a la actora en concepto
de indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, la
cantidad de 1.500 euros."
