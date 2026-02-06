Orgulloso

Por lo visto Jesús Bienvenido está muy orgulloso de Manu Sánchez, un cómico de Dos Hermanas . Allá cada cual. Yo estoy orgulloso de los sanitarios, de los docentes (incluido Bienvenido, que antes de ser artista era maestro), de los voluntarios que ayudan a los migrantes y a las personas sin hogarde la Unidad Militar de Emergencias, de los trabajadores públicos, también de músicos, escritores, pintores y otros artistas que tienen un talento especial. Ahora bien, lo de Manu Sánchez me parece fuera de lugar, allá cada cual de qué se siente orgulloso.