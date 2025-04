El Camino de Santiago

Comprendo que haya gente a la que le guste el senderismo, es una actividad bonita, muy propia de puretas. Lo que no entiendo muy bien es lo de hacer el Camino:¿es que alguien se cree que va a ganar alguna indulgencia?¿hay que ser creyente?¿de verdad que alguien piensa que al final están los huesos de un Santo que va a otorgar algún tipo de beneficio al que haya hecho la ruta a pie?Para qué hablar de los ateos que hacen el Camino como el que sube al Everest. Desde aquí os lo digo: no hay otra vida, no existe la santidad, ni siquiera está claro que los huesos de la basílica fueran de un apóstol, por no andarnos en más profundidades.