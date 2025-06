La Manzanilla vuelve a ser protagonista con un nuevo capítulo de la Orden de la Solear de Barbadillo

Un año más, Barbadillo ha sido el epicentro de un evento singular: la ceremonia de nombramiento de las nuevas Damas y Caballeros de la Orden de la Solear. El Salón Don Benigno ha acogido la 42ª edición de este acto con el que la bodega sanluqueña rinde homenaje a aquéllos que se erigen como fervientes embajadores de su Manzanilla, reconociendo su inestimable dedicación y compromiso.

En una tradición cargada de simbolismo, los miembros veteranos de la Orden de la Solear apadrinaron a los nuevos integrantes de la promoción de 2025. Con solemnidad, se leyó el juramento fundacional de la Orden, ideado en 1979 por los visionarios Antonio Pedro (Toto) Barbadillo Romero y Juan Carlos Barbadillo Argüeso: “En Bodegas Barbadillo, y en el Claustro de la Orden, presto juramento y digo que la Solear será mi manzanilla y mi vino, que no habrá otro en mi mesa, ni otro daré a mis amigos. Si no cumplo mi promesa, me lo demanden mis hijos, y donde quiera que vaya tenga el agua por castigo”.

Este emotivo acto subraya el profundo vínculo entre Barbadillo y aquéllos que, con su pasión y defensa, contribuyen a difundir la excelencia y singularidad de la Manzanilla Solear, un tesoro enológico de Sanlúcar de Barrameda.

Tras la lectura y firma del juramento, se ha procedido al nombramiento de las Damas y los Caballeros:

Bodega La Mazaroca, fundada en 1973, es mucho más que un restaurante: es un legado familiar de los Blanca, sinónimo de tradición, hospitalidad y sabores que hunden sus raíces en la Campiña sevillana.

fundada en 1973, es mucho más que un restaurante: es un legado familiar de los Blanca, sinónimo de tradición, hospitalidad y sabores que hunden sus raíces en la Campiña sevillana. Juan Manuel García di Pascuo, visionario de la gastronomía y alma creativa detrás de Ovejas Negras Company, ha forjado desde Sevilla un imperio culinario con sello propio, combinando alta cocina, diseño y estrategia empresarial para transformar el panorama hostelero andaluz.

visionario de la gastronomía y alma creativa detrás de Ovejas Negras Company, ha forjado desde Sevilla un imperio culinario con sello propio, combinando alta cocina, diseño y estrategia empresarial para transformar el panorama hostelero andaluz. Ignacio F. Garmendia, crítico literario de profunda trayectoria y editor de renombre, ha dejado una huella significativa en el panorama cultural español a través de su trabajo en publicaciones, editoriales y su propia obra.

crítico literario de profunda trayectoria y editor de renombre, ha dejado una huella significativa en el panorama cultural español a través de su trabajo en publicaciones, editoriales y su propia obra. Antonio Guzmán Molina, propietario de Bodegas Guzmán, una empresa familiar distribuidora de vinos ubicada en Cornellà de Llobregat, Barcelona, con una larga historia en el sector.

propietario de Bodegas Guzmán, una empresa familiar distribuidora de vinos ubicada en Cornellà de Llobregat, Barcelona, con una larga historia en el sector. José López Baena, figura clave en la organización de las Fiestas Mayores de Sevilla, aúna la precisión del arquitecto técnico, el rigor del jurista y una profunda vocación por el servicio público, siendo desde hace décadas el responsable silencioso pero esencial del engranaje festivo que da vida al alma de la ciudad.

figura clave en la organización de las Fiestas Mayores de Sevilla, aúna la precisión del arquitecto técnico, el rigor del jurista y una profunda vocación por el servicio público, siendo desde hace décadas el responsable silencioso pero esencial del engranaje festivo que da vida al alma de la ciudad. Antonio Mota Pacheco, natural de Zahara de los Atunes, supo anticiparse a su tiempo al reconocer el potencial turístico de su localidad. Tras trabajar como panadero y taxista, fundó el Restaurante Antonio, hoy un referente de la gastronomía gaditana.

natural de Zahara de los Atunes, supo anticiparse a su tiempo al reconocer el potencial turístico de su localidad. Tras trabajar como panadero y taxista, fundó el Restaurante Antonio, hoy un referente de la gastronomía gaditana. Antonio Rossi Sancho, Periodista todoterreno. Es uno de los colaboradores más veteranos de Telecinco. Experto en dar exclusivas sobre la crónica social

Periodista todoterreno. Es uno de los colaboradores más veteranos de Telecinco. Experto en dar exclusivas sobre la crónica social Arantxa del Sol, una de las caras más queridas de la televisión española. Con una trayectoria llena de éxitos, desde 'Sorpresa, ¡Sorpresa!' hasta sus inolvidables colaboraciones, sigue conquistando al público con su naturalidad y profesionalidad.

una de las caras más queridas de la televisión española. Con una trayectoria llena de éxitos, desde 'Sorpresa, ¡Sorpresa!' hasta sus inolvidables colaboraciones, sigue conquistando al público con su naturalidad y profesionalidad. Finito de Córdoba, figura destacada de los años 80 y 90, fue un torero que trascendió el ruedo por su personalidad arrolladora y su conexión con el público. Su legado perdura más allá de su época dorada en las plazas."

figura destacada de los años 80 y 90, fue un torero que trascendió el ruedo por su personalidad arrolladora y su conexión con el público. Su legado perdura más allá de su época dorada en las plazas." Alipio Mangas Rojas, referente en el ámbito de la medicina interna y la investigación cardiovascular, el catedrático lidera desde Cádiz una trayectoria científica de excelencia, combinando una prolífica labor docente y clínica con una reconocida pasión por la manzanilla y las raíces andaluzas que lo vinculan a Chipiona y Sanlúcar

42 años de reconocimientos

Bodegas Barbadillo siempre ha reconocido los valores que representan el vino y la gastronomía, elementos fundamentales dentro de la tradición y la cultura españolas, y estos galardones son una muestra de ello.

En cada edición, desde su origen en 1979, la Orden de la Solear premia a diferentes personalidades que, con motivo de su esfuerzo, constancia y carácter, constituyen un reflejo de su filosofía.

Han sido muchos los que han recibido el privilegio de pertenecer a esta orden a lo largo de estas cuatro décadas de recorrido: personalidades de la talla de la Princesa Beatriz de Orleans o Imelda Moreno; los escritores Felipe Benítez Reyes, José Manuel Caballero Bonald y Alberto Ramos Santana; los cantantes José Mercé o Pasión Vega; actores como María Galiana y Juan Echanove; toreros como Jesulín de Ubrique y Padilla; y críticos gastronómicos y periodistas como Paz Ivison, Isabel Mijares o Carlos Spinola.

Manzanilla Solear, Sanlúcar en estado puro

La Manzanilla Solear de Barbadillo une calidad y herencia en un proceso que recorre bodegas históricas de Sanlúcar: desde el Barrio Bajo hasta la bodega Nueva (1845) y el complejo San Agustín, culminando en La Arboledilla. Su carácter único nace de estos espacios donde conviven tradición y naturaleza, bajo araucarias centenarias.

El alma del proceso late en las clásicas bombas de trasiego originarias de la década de los 90. Más que herramientas, su sonido rítmico marca la cadencia de la crianza, siendo seña de identidad de Barbadillo. Esta sinfonía de patrimonio, artesanía y paisaje hace de Solear una manzanilla con historia en cada gota.