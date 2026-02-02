Fundación Cajasol recuerda la historia del pregón del Carnaval de Cádiz con una exposición fotográfica

La Fundación Cajasol presenta una exposición dedicada a uno de los actos más emblemáticos del Carnaval de Cádiz: el pregón. La muestra fotográfica, que puede visitarse del 3 al 22 de febrero en la sede de la Plaza de San Antonio, recorre la historia de este acto a través de 52 retratos que rinden homenaje a los hombres y mujeres que, desde el atril, han proclamado su amor por el carnaval gaditano.

La exposición comisariada por el periodista Javier Osuna contiene una cuidada compilación de imágenes seleccionadas por Rocío Hernández, extraídas del rico archivo gráfico de Joaquín Hernández 'Kiki', recientemente reconocido como hijo predilecto de Cádiz. Unas fotografías que constituyen un auténtico testimonio en blanco y negro y en color de la trayectoria del pregón y sus protagonistas a lo largo de más de siete décadas.

Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol pretende que los aficionados a la fiesta conozcan o evoquen algunos de los momentos más señalados de uno de los principales eventos que figuran en el programa de actos del Carnaval de Cádiz. La muestra llega en un momento especialmente significativo, coincidiendo con el pregón número 52, que este año tiene en la figura del reconocido presentador y humorista Manu Sánchez a su protagonista.

Además, el día 9 de febrero a las 19:00 en la Fundación Cajasol de Cádiz hay un encuentro con los pregoneros Javier Ruibal, Pasión Vega y Ana López Segovia de la compañía Las Niñas de Cádiz, junto al escritor Juan José Téllez y moderado por la periodista de Diario de Cádiz Tamara García.

Los orígenes radiofónicos del pregón de carnaval

El pregón de carnaval nació en la década de los cincuenta, concretamente en 1954, año en el que las Fiestas de los Coros pasaron a denominarse Fiestas Folklóricas. Fue por iniciativa de un radiofonista, Antonio Rosales Gómez, que con el tiempo popularizaría el seudónimo de 'Don Puyazo' en Radio Juventud de Cádiz. En los inicios, el pregón constaba tan sólo de una cuartilla mecanografiada por ambas caras y fue leído por él en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

De esa forma tan sencilla nació el pregón, con un estrecho vínculo con el gremio de la radiodifusión. Desde el primer momento fue una actividad que se le cobró a las arcas municipales, como así figura en las distintas facturas de contabilidad de aquellas Fiestas Típicas Gaditanas, así llamadas tras 1958. Dicha denominación genérica ha quedado para designar a todo el período comprendido entre 1949 y 1976.

Los cinco primeros pregones, hasta 1958, fueron escritos y declamados por 'Don Puyazo', salvo el de 1957 que, aunque escrito también por Rosales, lo leyó Manolo Bará, de Radio Cádiz. El pregón amerita, por tanto, un origen eminentemente radiofónico, acorde con esas dos únicas emisoras, Radio Juventud de Cádiz y Radio Cádiz, que desde 1953 retransmitían desde el Gran Teatro Falla el concurso de agrupaciones carnavalescas.

La etapa académica y literaria del pregón gaditano

En 1959 se le quiso dar un giro más académico al pregón y designaron pregonero a la figura literaria de José María Pemán, a la que le siguieron José de las Cuevas, Joaquín Calvo Sotelo y Bartolomé Llompart. En esta segunda etapa se le quiso revestir de una apariencia más culta, al escoger a escritores y novelistas reconocidos acordes al momento histórico que se vivía en aquella época.

Este período supuso una transformación del pregón, que pasó de ser un acto informal y radiofónico a convertirse en un evento de mayor solemnidad y reconocimiento institucional. La participación de intelectuales de renombre contribuyó a consolidar el pregón como un acto cultural de primer orden dentro del programa de festejos del Carnaval de Cádiz, aunque se mantendría cierta distancia con respecto al espíritu más popular y festivo de los inicios.

El pregón en la democracia: consolidación y popularización

Ya a partir de 1980, con la llegada del primer carnaval democrático, el pregón tendrá continuidad hasta nuestros días, consolidándose y convirtiéndose tanto el pregón como la figura del pregonero en un elemento idiosincrático de la fiesta. Se fijó su formato y se determinó su lugar, la Plaza de San Antonio, que sólo las obras del aparcamiento le hicieron cambiar su ubicación a la de la Catedral de forma temporal.

Por el atril del pregón han desfilado escritores de mucho renombre, como Fernando Quiñones, Rafael Alberti o Carlos Edmundo de Ory, junto a artistas de primer nivel como Mario Moreno Cantinflas, Beni de Cádiz, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Carlos Cano. También han participado comunicadores como Antonio Burgos o Jesús Quintero 'El Loco de la Colina', así como grandes maestros comparsistas, como Ramón Díaz 'Fletilla', Enrique Villegas, Antonio Martín o Antonio Martínez Ares.

La historia registra también algunos fiascos que ofrecieron pregones escasamente preparados, cuando no, prácticamente improvisados. Todo hay que decirlo: no todos los pregones han estado a la altura de las expectativas generadas, y ha habido momentos en los que la falta de preparación o la elección inadecuada del pregonero han generado cierta decepción entre los aficionados al carnaval gaditano.

El archivo fotográfico de Joaquín Hernández 'Kiki'

La presente muestra fotográfica se nutre del rico archivo gráfico de Joaquín Hernández 'Kiki', fotógrafo recientemente reconocido como hijo predilecto de Cádiz por su invaluable labor documental del Carnaval a lo largo de décadas. Las imágenes seleccionadas por Rocío Hernández, hija de Joaquín, constituyen un testimonio visual de excepción que permite recorrer la evolución del pregón desde sus orígenes hasta la actualidad. Todo, bajo el comisariado de Javier Osuna.

El trabajo de 'Kiki' ha sido fundamental para preservar la memoria visual del Carnaval de Cádiz, capturando momentos irrepetibles y registrando la historia de una de las fiestas más importantes de España. Sus fotografías en blanco y negro de las primeras décadas contrastan con las imágenes en color de los años más recientes, mostrando la evolución no sólo del pregón, sino también de la propia ciudad y de la sociedad gaditana.