Antonio Sanz comparece desde Sevilla para informar de las incidencias en Andalucía por la Borrasca Leonardo

Sigue en directo la comparecencia prevista por la Junta de Andalucía para informar sobre la última hora de los efectos de las fuertes lluvias en Andalucía al paso de la Borrasca Leonardo, que ha dejado numerosos cauces desbordados, carreteras cortadas así como desprendimientos y más de 3.000 personas desalojadas en provincias como Cádiz y Málaga.

El consejero de Presidencia y Salud, Antonio Sanz, es el encargado de informar sobre todas las novedades, así como de actualizar las indicaciones para la ciudadanía en general.