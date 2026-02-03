La retirada de 21.872 pisos turísticos abre un nuevo frente entre el Gobierno y la Junta

La orden del Ministerio de Vivienda es clara. En Andalucía hay 21.872 viviendas turísticas y temporales que no están inscritas en el registro oficial estatal; no cumplen los requisitos para ello. Por eso, el ministerio ha informado a las plataformas en las que se anuncian de que se proceda a su retirada inmediata. Andalucía es la comunidad autónoma que contabiliza el mayor número de solicitudes de baja según el ministerio y se concentran en Marbella (2.993), Sevilla (2.659) y Málaga (1.845).

Pero el Gobierno andaluz está en contra de esta decisión hasta tal punto que ha recurrido a Europa este registro estatal. Su argumento es que las competencias en materia de turismo son exclusivas de la comunidad autónoma y, por lo tanto, el Ministerio de Vivienda no puede establecer ningún tipo de registro de los pisos turísticos.

Desde el Gobierno andaluz aseguran que el reglamento europeo es claro: una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio. Europa no cuestiona la regulación ni el control del alquiler de corta duración; cuestiona que España haya optado por la duplicidad administrativa en lugar de la coordinación, fijando además un plazo concreto —20 de mayo de 2026— para corregir este modelo incompatible con el Derecho de la UE.

Las críticas desde la consejería de Turismo que dirige Arturo Bernal son contundentes: “Bajo un discurso de supuesto liderazgo europeo y lucha contra el fraude, se confunde deliberadamente lo legal con lo ilegal, se penaliza a pequeños ahorradores y se señala al turismo como responsable de un problema estructural que es, en realidad, el resultado del fracaso de la Ley estatal de Vivienda y de la ausencia de una política pública eficaz. Todo ello, con el silencio del Ministerio de Industria y Turismo, a costa de la principal industria del país y asumiendo un riesgo cierto de responsabilidades patrimoniales que acabarán pagando todos los ciudadanos”.

Falta de información

Una de las principales quejas del Gobierno andaluz es la falta de información. Según detallan desde la Consejería de Turismo a este diario, "desconocemos de qué viviendas hablan, no sabemos si de temporada o de alquiler turístico. No comparten información, sólo titulares". El departamento que dirige Arturo Bernal defiende que la autoridad autonómica competente "cancela 13.037 viviendas turísticas y les da traslado a las plataformas de dichas cancelaciones, da parte a la inspección turística, comprueba incumplimientos de publicación mediante métodos digitales y automático, y colabora en el ciberpatrullaje con el proyecto Titán de la policía autonómica".

Los datos del ministerio

El Ministerio de Vivienda destaca el caso de la provincia malagueña, que incluye hasta siete municipios entre los veinte con mayor número de peticiones denegadas de toda España, entre ellos Fuengirola (719), Benalmádena (1.003); Mijas (6649; Estepona (505) y Torremolinos (617).

En toda España el número se eleva a 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales, según ha indicado el departamento que dirige Isabel Rodríguez, que ha informado de que se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración que es obligatorio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales para ello.

Una vez que el ministerio ha notificado oficialmente a las plataformas del sector qué viviendas son, es obligatoria la retirada de los anuncios relativos a estos inmuebles. Hay que tener en cuenta que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, según ha subrayado el Ministerio en un comunicado.

Madrid y Barcelona

Tras Andalucía figuran la Comunidad Valenciana (con 14.387 viviendas), Canarias (con 13.726), Cataluña (que tiene 13.350) o Madrid (con 5.893 pisos turísticos o de temporada identificados).

Por municipios, Madrid es el que cuenta con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344; y le sigue Barcelona (con 5.005 denegadas), según los datos facilitados por el Ministerio. A continuación se sitúan Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).

De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (78 %) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22 %) son de alquiler de temporada.