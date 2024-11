Los rectores de las universidades públicas andaluzas critican el Presupuesto de 2025: "Faltan 87 millones de euros"

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha advertido este martes de que, "de aprobarse en su formulación actual" el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025 aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz, "se produciría un incumplimiento flagrante del actual modelo de financiación del sistema universitario público andaluz, y también de los acuerdos firmados por la Consejería" del ramo "con universidades y organizaciones sindicales, generando una enorme frustración".

Así lo ha manifestado el también rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla al finalizar su comparecencia ante la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz para valorar el proyecto de Presupuesto de la Junta para el próximo año en nombre de los rectores de las universidades públicas andaluzas.

De esta manera, Francisco Oliva ha advertido de que dichas instituciones académicas sufrirán "una merma de recursos" en 2025 de prosperar la actual propuesta presupuestaria de la Junta, que ya superó la semana pasada el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz, y que cuenta con el apoyo del PP-A, que dispone de mayoría absoluta en la Cámara autonómica en esta legislatura.

El representante de los rectores ha señalado que dicha "merma de recursos" que cree que van a sufrir las universidades públicas el año que viene de la mano del actual proyecto de Presupuesto "socava la calidad de la función social" que tienen "encomendada" dichas instituciones, que "no es otra que la prestación del servicio público de educación superior, con la excelencia que merece la ciudadanía andaluza", según ha subrayado.

"Estamos a tiempo de enmendar este error"

Francisco Oliva ha concretado que, en el actual proyecto de cuentas públicas para el año que viene, "faltan 87 millones de euros para que las universidades públicas, simple y llanamente, podamos pagar las nóminas y cumplir con el capítulo 1" de sus presupuestos, si bien ha señalado que "estamos a tiempo de enmendar este error", y "ojalá lo consigamos".

Al respecto, la portavoz del Grupo Socialista, Alicia Murillo, ha avanzado que su formación tiene previsto "presentar una enmienda" parcial al proyecto del Presupuesto, como ha hecho "en años anteriores", para "reconducir esta situación".

Francisco Oliva ha precisado que dicho montante de 87 millones de euros sería el que necesitarían las universidades públicas para ese objetivo "salvo que no se aplique la subida salarial del 2%" prevista -por "problemas" en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado-, en cuyo caso sería "55 millones de euros" la cantidad que reclaman para "cumplir con obligaciones legales, con obligaciones de acuerdos de la Junta de Andalucía y con una sentencia del Tribunal Supremo".

Así, el representante de los rectores andaluces ha aludido a la "cláusula de salvaguarda" que se recoge en el anexo del modelo de financiación para las universidades públicas de Andalucía para el periodo 2023-2027 que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 19 de septiembre de 2023, y que establece, según ha expuesto, que "cada una de las universidades públicas del sistema andaluz tendrá garantizada una financiación que se corresponde con el 100% de la financiación recibida en el año previo con cargo" a dicho modelo, un importe que, además, "se incrementará con el correspondiente a la subida de retribuciones de personal del sector público que se establezca por la Administración del Estado, así como otros posibles aumentos de costes de retribuciones".

De esta manera, dicha cláusula garantiza a las universidades públicas una financiación equivalente al "100% de lo recibido el año anterior más todos los incrementos de costes de retribuciones", según ha resumido el rector, que ha remarcado que esta cláusula es "la piedra angular sobre la que descansa todo el modelo de financiación, en tanto en cuanto garantiza el cumplimiento del principio de suficiencia financiera que aparece en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario". Francisco Oliva ha señalado que, "desgraciadamente", dicha cláusula "no se cumple y, al no cumplirse, tampoco se cumple con el modelo de financiación".

Tras detallar los distintos conceptos de los que proviene la suma que reclama, el rector ha explicado que "el cumplimiento de la cláusula de salvaguarda a día de hoy exige una envolvente para el sistema universitario andaluz de 1.813 millones de euros", y "la envolvente de este año" asciende a 1.726 millones, de ahí que sean 87 millones de euros --la diferencia entre ambas cantidades-- el montante que falte "en estos momentos para cumplir con la cláusula de salvaguarda imperativa del modelo de financiación", que se reduciría a 55 millones "si no hubiera subida salarial" del 2% para el próximo año, ha insistido en precisar.

"En otros términos, la subida prevista en la envolvente" presupuestaria para universidades oscila en torno al "2,3 ó 2,4%", cuando "sería necesario llegar a más del 5% simplemente para cubrir con la cláusula de salvaguarda", según ha abundado Francisco Oliva, que en ese punto ha llamado la atención sobre que el porcentaje de incremento de la envolvente presupuestaria para universidades es inferior al que se prevé para el montante global de las cuentas andaluzas de 2025 respecto a las de 2024, que se sitúa "en torno al 4,4%", según ha recordado.

"Nos llama poderosa y tristemente la atención, porque no nos parece justificado que las universidades públicas no crezcamos al menos con la media del sistema, no sólo por la labor de formación, investigación, transferencia que hacemos, sino también" porque, "según un estudio publicado a nivel nacional sobre el impacto de las universidades públicas en el sistema económico español, las universidades andaluzas somos las que mayor impacto generamos en el PIB regional, concretamente un 2,96%, por encima de comunidades autónomas mucho más potentes como Madrid y Cataluña", ha manifestado Francisco Oliva.

"Más dinero para los costes laborales"

El rector ha insistido en señalar que en su comparecencia ha subrayado que las universidades andaluzas necesitan "más dinero para cumplir con los costes laborales que tenemos que asumir, simple y llanamente", sin entrar a hablar de los fondos que necesitan "para infraestructuras, investigación o para dar una docencia de calidad", ha apostillado.

De igual modo, ha advertido de que el proyecto de Presupuesto también contempla "importantes recortes" en "cantidades económicas" que las universidades públicas reciben "de otras consejerías" de la Junta para realizar "políticas fundamentalmente de igualdad de género y de cooperación internacional".

El representante de los rectores ha subrayado que las universidades públicas se han dotado de la mano de la Junta de "un buen modelo de financiación, fruto del trabajo y del consenso de todas las partes", y que salió aprobado "por asentimiento por primera vez de todos los implicados", pero "dicho modelo quedará reducido a papel mojado si no se cumplen todos sus términos, algo que, desgraciadamente, ya está ocurriendo en estos momentos, sin necesidad de aprobar el próximo Presupuesto", según ha avisado también.

Así, ha señalado que las universidades siguen pendientes "a día de hoy de que se abonen 16.855.000 euros correspondiente a la partida de nivelación que reconoce el modelo para los dos primeros años" del mismo, periodo que "termina ya este año" 2024, ha recordado.