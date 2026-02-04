Estas son las precauciones a tomar ante la borrasca Leonardo en Andalucía: cómo actuar según las recomendaciones del 112

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha lanzado un nuevo aviso a la población ante el impacto de la borrasca Leonardo, que está dejando en la comunidad fuertes rachas de viento y numerosos incidentes en espacios urbanos y zonas arboladas.

A través de su perfil oficial en la red social X, el 112 ha pedido “extremar la precaución” ante el riesgo que suponen las ráfagas intensas, que ya han provocado la caída de árboles, ramas y otros elementos en la vía pública, como muestra la imagen difundida por el organismo.

En el mensaje, Emergencias advierte del peligro existente en zonas arboladas, junto a estructuras metálicas y en entornos con edificios en mal estado, donde el viento puede provocar desprendimientos o caídas de objetos. También alerta del riesgo en espacios abiertos, recomendando evitar los exteriores siempre que sea posible durante los episodios más intensos del temporal.

Este aviso se suma a la situación de inestabilidad meteorológica que vive Andalucía, con lluvias persistentes, tormentas y viento fuerte que están generando incidencias en distintas provincias y obligando a mantener activados los planes de emergencia.

Desde la Agencia de Emergencias recuerdan que, ante cualquier situación de riesgo o necesidad de ayuda, los ciudadanos deben contactar con el teléfono único de emergencias, el 112, operativo las 24 horas.

La Junta mantiene desplegados todos los dispositivos de seguridad y protección civil mientras continúa el seguimiento permanente de la evolución de la borrasca.