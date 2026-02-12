El Parlamento de Andalucía activa el modo unidad para afrontar la reconstrucción tras los temporales

Juanma Moreno sigue con el chaleco puesto y calzadas las botas de agua. No es ningún símil. Todos los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz recordaron su atuendo durante la primera sesión de control del nuevo periodo de sesiones. Salvo las esperadas críticas sobre el sistema sanitario de Adelante y las peticiones a una gestión efectiva más allá de la vestimenta que hicieron Por Andalucía y Vox, el PSOE se puso a disposición para "acompañar en la reconstrucción". El salón de plenos fue espejo, tal vez por una vez, de lo que la calle busca: la vuelta a la normalidad y la unidad institucional.

El presidente de la Junta había acompañado a Feijóo en su visita a las zonas afectadas por las inundaciones en la comarca de Jerez; ha atendido a la sesión de control y tenía comprometida su presencia en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y todo eso antes de comer. Moreno continúa con la vista puesta en las zonas afectadas por los temporales. Se encontraba cómodo en esa labor de acompañamiento a los afectados y esta mañana también quiso marcar diferencias con lo visto en otras latitudes: "el Parlamento de Andalucía no es igual que otras. El ambiente aquí está por encima de intereses políticos y partidistas".

Reconoce que no le ha sorprendido, pero no ha parecido así después de escuchar a la portavoz del PSOE ofrecer la colaboración de su partido y del Gobierno de España en la reparación de los daños producidos en toda la geografía andaluza. María Márquez le había recordado que "es usted el presidente de la Junta y es a quien le corresponde arremangarse", por lo que le animó a "solicitar recursos públicos". A juicio de la portavoz socialista "la coordinación entre administraciones es una obligación" y ha concluido con un recado: "el PSOE no va a hacer lo mismo que hace el PP con el Gobierno de España".

Moreno ha parecido descolocado ante ese planteamiento, aunque no ha desaprovechado la ocasión de continuar con sus llamamientos lanzados desde que las aguas comenzaron a aumentar su nivel. "En una tragedia hay que meter el hombro todos, ya que su dimensión sobrepasa las capacidades de cualquier administración". "Hay que huir de la bronca política porque no vale para nada, así me lo han dicho los ciudadanos con los que he podido hablar estos últimos días" ha añadido Moreno quien ha querido quedarse con otro de los mensajes lanzados desde finales de enero, cuando comenzaron las lluvias: "no perdamos ese espíritu de unidad, que nos sirva para aprender, porque es justamente lo que merece un pueblo con la dignidad del andaluz".

Dardos a Vox

Tal vez el único contenido más político de lo escuchado en la sesión de control de hoy haya sido el mensaje que ha dejado Moreno al portavoz de Vox, Manuel Gavira, en el marco de las negociaciones abiertas en Extremadura y a las que se abrirán en Aragón con los populares para conformar sus respectivos gobiernos."No sé lo que van a hacer si asumen responsabilidades de gobierno en el futuro en otras comunidades", ha señalado el presidente andaluz, quien se ha mostrado convencido de que Vox "se va a dar de bruces con la realidad, y la realidad es imparable", por lo que tendrán que "tragarse muchas de las palabras que han vertido aquí".

Moreno ha salido de esta forma al paso de las críticas vertidas por el portavoz parlamentario de Vox que ha criticado la "falta de previsión" por parte del Ejecutivo andaluz ante los efectos del temporal que ha afectado a Andalucía. Gavira había advertido a Moreno de que en crisis como las del temporal "no todo es el chaquetón, las botas y las fotos" y le ha reprochado que desde el Ejecutivo autonómico no se hayan hecho las infraestructuras que "están demandando" los andaluces para que "no vuelva a pasar lo mismo".

Postureo selectivo

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, es uno de los que ha empleado su turno en críticas, en esta ocasión al sistema sanitario. Tampoco es una novedad, pero el jerezano también ha hecho una primera parada para referirse Moreno como "un gobierno del postureo" que ha ejemplificado con el hecho de "venir a Jerez a ponerse delante de 20 fotógrafos con el agua hasta las rodillas", para ironizar con la idea de que "el postureo me parece bien, pero está mejor que se cumpla". "El postureo está bien, se puede engañar a todo el mundo un tiempo, pero no engañar a todos los andaluces todo el tiempo", ha proseguido argumentando García, quien ha criticado a Moreno la actitud de que "la culpa siempre es de otros".

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta ha enumerado situaciones como que "el Hospital de Jerez se inunda cada vez que llueve" o que el Centro de Salud de la barriada de la Plata de Sevilla "se cae a pedazos", así como ha repasado otras infraestructuras educativas, para concluir que la respuesta del Gobierno andaluz es de "un postureo selectivo". Le ha preguntado a Moreno por la falta de contrataciones de radiólogos dentro del plan de choque del programa de cribado de cáncer de mama, donde ha señalado que se han contratado a "uno y medio", para seguidamente hablar del Hospital Materno Infantil de Huelva, del Hospital de Cádiz o del Hospital Militar de Sevilla, del que ha afirmado que la Junta de Andalucía "está alquilando un ala del hospital como plató de cine a una productora para grabar una película".

Moreno ha asegurado que "no he estado de postureo" y que ha tenido como interlocutores a "los alcaldes pedáneos, que tienen los problemas", además de haber hablado con las organizaciones agrarias porque "hemos estado cuantificando los daños del sector primario en la provincia de Cádiz", para defender que "forma parte del trabajo que tenemos que realizar".

Gestión negligente

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha avisado a Moreno de que "el comodín de la emergencia no va a tapar" una "gestión muy negligente" ni los "tics antidemocráticos". "El resurgir del personaje no va a tapar a un presidente de la Junta que no cumple con su obligación en lo cotidiano, que desatiende y destroza los servicios públicos y que, además, trata de atornillarnos a todos los demás para que demos por buenos los argumentarios de su partido". Nieto ha afeado al presidente Moreno los "cientos de millones de euros sin ejecutar" en el campo; la "nueva normalidad" que es que "una persona acuda a Urgencias y tarde 72 horas en ser ingresada o sea atendida en la calle en pleno invierno"; las "listas vergonzosas" de espera en Dependencia y los "problemas habitaciones, entre otros.

En su réplica, Juanma Moreno ha subrayado que "tengo la conciencia muy tranquila" al "hacer lo que me corresponde" que es "velar por el interés de los andaluces y por su seguridad". En este punto, ha recordado que la "prioridad inmediata" de su Gobierno está en la recuperación de Andalucía tras los daños provocados por el tren de borrascas. "Vamos a trabajar desde hoy en adelante para intentar recuperar la actividad económica y social de tantos ciudadanos anónimos que la han perdido como consecuencia de este fenómeno inusual".