Moreno empieza su campaña electoral: muestra su preocupación por Vox y equipara a Montero con Gallardo

Si alguien tenía alguna duda, las urnas en Extremadura las han despejado definitivamente. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconocía públicamente su preocupación por la subida de los apoyos electorales a Vox, “va a ser generalizada”, decía a las puertas de la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid. Moreno lleva meses alertando sobre el incremento de los apoyos a la formación de Abascal también en Andalucía, aunque confía en mantener una “mayoría suficiente” para gobernar con estabilidad.

Su análisis de la realidad política pasa por defender que es Pedro Sánchez quien engorda a Vox, "mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, Vox va a seguir subiendo” porque se “retroalimenta del sanchismo”. “Vox sólo empezará a bajar cuando entre en los gobiernos y asuma responsabilidades y empiece a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones, y cuando Sánchez deje de ser presidente”, aseguraba. Frente a estos dos partidos, el presidente de la Junta apuntaba que cree “en la centralidad” y en las fuerzas políticas que no estén ni “en blancos ni en negros”, sino que sean “interclasistas y amplias”.

Y por eso pedía a los socialistas una “reflexión crítica” por cuanto esa formación ya “no extrae votos solamente del PP, sino que ha encontrado un nuevo caladero en el Partido Socialista”. Para Moreno, se ha visto cómo Vox ya ha “superado” al PSOE en capitales de provincia en Andalucía o Extremadura, y “amenaza” con ser “segunda fuerza”. Lo que sí tiene claro, o al menos ese es el discurso público del PP andaluz, es el “nuevo batacazo” del PSOE en las próximas elecciones. Y por eso, las redes sociales del PP se inundaban con mensajes equiparando a la candidata andaluza, María Jesús Montero con el candidato socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, augurando que la vicepresidenta del Gobierno obtendrá "el peor resultado de la historia" para el PSOE.

Y eso mientras desde el PSOE andaluz sonaba un silencio atronador. Ningún dirigente socialista se pronunciaba sobre el resultado electoral de Extremadura, como si no hubiese sucedido. Es más, la elegida por la dirección del partido para dar la cara en el lunes post electoral era la secretaria de Educación de la Ejecutiva, Patricia Alba, quien dio una rueda de prensa en Málaga. Alba consideró “muy atrevido extrapolar” los resultados en las elecciones de Extremadura a Andalucía, donde se “necesita un cambio” para frenar lo que el Gobierno del PP está “destrozando”, como la sanidad y la educación. La socialista aseguraba que no se ha movilizado al electorado progresista “y eso tiene unas consecuencias claras y evidentes, que es el crecimiento de la ultraderecha y, por tanto, el debilitamiento de la democracia”.

Vox reparte críticas

Lo que también parece claro es que Vox no se va a salir de su guión. El partido bisoño de 2015 ya ha aprendido, y muchos de sus diputados saben bien lo que se traen entre manos, y va a seguir la estrategia paso a paso. Manuel Gavira, el portavoz parlamentario y quien será el candidato a la Junta (salvo sorpresa), repartía críticas y advertendias a PP y PSOE; “las políticas que comparten PP y PSOE tienen los días contados” también en Andalucía, donde las elecciones autonómicas tocan en junio de 2026.

Gavira se refería a la “debacle de la mafia socialista” y consideraba que el PP “tampoco cumple su único objetivo que no era otro que no depender de Vox”. “Ellos son los grandes perdedores”, decía respecto a ambas formaciones aunque tiene claro cuál es su principal riva. "Si el PP “ve un éxito en los resultados, lo que demuestra es que vive lejos de la realidad”.