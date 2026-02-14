Montero se compromete a construir 100.000 viviendas en Andalucía si preside la Junta

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, acompañada de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este sábado en Dos Hermanas.

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha comprometido este sábado a promover la construcción de "del entorno de 100.000 viviendas" en Andalucía en los próximos años y a destinar una "financiación exclusiva" de 1.000 millones de euros anuales a estas políticas si gobierna en la Junta.

Durante su intervención en un foro celebrado en Dos Hermanas (Sevilla) junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la líder de los socialistas andaluces ha desgranado un paquete de medidas a ejecutar si se convierte en presidenta de Andalucía, para convertir la vivienda en el "quinto pilar del Estado del bienestar", entre las que destaca una propuesta específica para facilitar la emancipación juvenil.

Montero ha anunciado que, para aquellos jóvenes que se enfrentan a la barrera de la entrada bancaria -aproximadamente el 20 % del valor del inmueble-, planteará que este importe se cubra con "un préstamo a 30 años" por el que "no tengan que pagar ni un euro" durante la vida de la hipoteca.

Según ha detallado, este préstamo público sin intereses se empezaría a devolver únicamente "pasados esos 30 años, cuando ya la gente haya pagado la hipoteca".

En el plano legislativo, Montero ha avanzado que una de sus primeras medidas en los hipotéticos "cien primeros días" al frente de la Junta de Andalucía será "derogar la actual ley de vivienda" andaluza para aprobar una nueva norma que consagre la vivienda como un "derecho subjetivo, exigible en los tribunales" cuando una familia no encuentre una solución habitacional asequible, obligando a la administración a garantizarla por ley, informa Efe.

Para financiar este parque público, la vicepresidenta ha asegurado que la Junta dispondría de capacidad económica gracias a la propuesta de financiación autonómica del Ejecutivo central, que otorgaría a la región 5.700 millones de euros extra.

De esa cantidad, Montero se ha comprometido a blindar "mil millones de euros anuales" de fondos propios autonómicos para vivienda durante cuatro años, una cifra que se sumaría a los recursos estatales y municipales.

Montero ha tendido también la mano al sector privado proponiendo ceder "suelo gratis a los promotores" a cambio de dos condiciones: que la bajada del coste del suelo repercuta en el precio final con una reducción entre el 15 y el 20 % para el comprador y que dichas viviendas permanezcan "dentro del patrimonio público" indefinidamente para evitar la especulación y su pase al mercado libre.

Montero ha sido muy crítica con la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien ha acusado de haberse "borrado" de sus competencias exclusivas y de no aportar "ni un euro" de recursos propios en los presupuestos autonómicos, limitándose a gestionar los fondos del Plan Estatal.

"Moreno Bonilla vive de las rentas y de la herencia recibida, pero no para mejorarla, sino para destruirla poco a poco", ha sentenciado.

La dirigente socialista ha lamentado que el Ejecutivo andaluz utilice la "confrontación" y el "ruido" para tapar su gestión, poniendo como ejemplo el bloqueo a la declaración de zonas tensionadas recogida en la Ley estatal.

En este sentido, ha calificado de "insolvencia" que la Junta mantenga sin ejecutar los "68 millones de euros" transferidos por el Gobierno para el Bono Alquiler Joven, una ayuda que, "dos años después", sigue sin llegar a la inmensa mayoría de los solicitantes andaluces debido a la "incapacidad" de la administración regional.