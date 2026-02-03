La Junta suspende las clases en toda Andalucía salvo en Almería

El comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ha decidido decretar la suspensión de la actividad lectiva en todas las provincias de Andalucía salvo en Almería, aunque no se descarta que puerda ampliarse también a la más oriental de la comunidad autónoma. Esta suspensión afecta tanto a la actividad presencial en los centros educativos, las actividades estraescolares y se ha hecho un llamamiento a las universidades andaluzas para que, en uso de su autonomía de decisión, se sumen a esta eliminación de toda su actividad. Así lo ha adelantado el presidente de la Junta, presente en el encuentro, que ha advertido que "se trata deuna "situación excepcional" en el que se vivirán "dos ríos atmosféricos en lo que queda de semana", de tal manera que "las zonas que se han inundado en los últimos 50 años, podrán volver a hacerlo en los próximos días".

Moreno ha detallado que Andalucía se enfrenta a la llegada de una "importante masa de aire muy húmedo, como nunca antes se había vivido", toda vez que se trata de un fenómeno que se vive en países tropicales y que tiene su origen en el Caribe. Es lo que se conoce como "río atmosférico" de los que se vivirán dos hasta este próximo fin de semana. Estas enormes masas de agua, "descargarán importantes cantidades en Portugal, norte de Marruecos y en toda Andalucía".

Según ha detallado el delegado de la Agencia española de Meteorología, Juan de Dios del Pino, "la borrasca comenzará a entrar a partir de las 21:00 de hoy en la parte más occidental de Andalucía, es decir en la provincia de Huelva y dejará precipitaciones que pueden llegar a alcanzar hasta los 120 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas. Estas importantes precipitaciones descargarán durante mañana miércoles y el jueves, "el viernes habrá un descanso y volverá el fin de semana, el sábado y el domingo" con lo que ha denominado "un enjambre de borrascas".

La cantidad de agua que se prevé en las próximas horas, abrirá un episodio de "importantes riesgos de inundaciones en prácticamente toda la comunidad autónoma". Para tratar de evitarlo desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha procedido al desembalse de importantes cantidades de agua en previsión de que la llegada de más recursos, pueda originar problemas de sobresaturación de los niveles de los pantanos. Así, en estos momentos "hasta 50 embalses de la CHG están desembalsando agua".

La situación es especialmente preocupante en la zona norte y sur de Grazalema, Ronda, el Campo de Gibraltar, Jaén capital y la zona de Los Puentes en la provincia jiennense. En Grazalema se pueden llegar a acumular entre 500 y 700 litros por metros cuadrado en dos días y más de 400 en toda la comarca, con lo que el aviso que pesa sobre ella es rojo. El riesgo de inundaciones se extiende también a toda la zona de Jerez. Juanma Moreno advirtió que "todas las zonas que se han inundado en los últimos 50 años pueden hacerlo en los próximos días", con lo que el "riesgo es más que evidente".

Decisiones

Con estos datos, desde la administración autonómica se han "tomado una serie de decisiones que están basadas en las previsiones que tenemos hasta el momento. Éstas se pueden modificar conforme pasen las horas; pueden ir a mejor debido a que las fuertes rachas de viento pueden desplazar las precipitaciones o a peor", pero Moreno quiso dejar claro que "el riesgo es evidente ya que las acumulaciones de agua registradas en los últimos días, ha motivado que los suelos no tengan ya la capacidad de drenar más cantidades y menos aún con la previsiones de la cantidad que puede caer en las próximas horas".

La primera de esas decisiones ha sido la de elevar el nivel de emergencia del nivel 1 al 2, lo que significa, según Moreno, "poder contar con los medios de otras administraciones, sena locales, regionales o nacionales". Entre ellas, la más significativa es la de "a preactivar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que pueda intervenir de manera inmediata y no perder 4 o 5 horas en ponerse en movimiento". La UME estaría destinada a la "contención de balsas mineras que pueden llegar a desbordarse, especialmente importante en la provincia de Huelva y en parte de Sevilla; afianzar taludes y laderas y colaborar con la Guardia Civil en posibles rescates acuáticos".

ES-Alert a las 20:00

Moreno ha adelantado que "quienes residan en las zonas de Grazalema, Campo de Gibraltar, Ronda, Los Puentes y Jaén recibirán a partir de las 20:00 horas de hoy, mensales de alerta Es-Alert. No obstante, tampoco se pueden descartar que se envíen a otras zonas y que, motivado por la disposición de las respectivas redes, se puedan recibir en lugares que no sean estos en concreto". En cualquier caso, lo que incluirán estos avisos es la "recomendación de que se limiten cualquier tipo de movimientos a los estrictamente necesarios y dejar para otro día aquellos que no sean imprescindibles", ha señalado Moreno.