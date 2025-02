La Junta rechaza la "trampa" de la quita de la deuda: "Todos vamos a pagar la fiesta del independentismo"

Con una metáfora muy descriptiva ha expuesto el Gobierno andaluz su postura sobre la propuesta que este lunes ha presentado María Jesús Montero para la quita de la deuda a las comunidades autónomas. "Nos invitan a comer a una mesa en la que Cataluña pide caviar y champán, las demás comemos un menú pero la cuenta la tenemos que pagar entre todos". Carolina España, consejera de Hacienda y portavoz de la Junta rechaza acogerse a esa reducción de la deuda porque considera que es una "trampa" para "tapar un chantaje más, una humillación más a los socios independentistas" que, además, no resuelve los problemas de Andalucía. "No repara las injusticias que hemos venido sufriendo desde Andalucía", ha afirmado.

El Gobierno andaluz es rotundo en su oposición a que Cataluña recaude el cien por cien de sus ingresos como también se ha anunciado, "¿y qué pasa con los gastos? ¿los vamos a seguir pagando todos los españoles? como las pensiones, por ejemplo", ha dicho Carolina España.

Desde el Gobierno andaluz alegan que no han cambiado de opinión desde 2016, con los mismos argumentos que defendió precisamente María Jesús Montero y en ese sentido Carolina España ha insistido en varias ocasiones que lo prioritario y lo urgente es una reforma del modelo de financiación, "y no un traje a medida para el independentismo" que es como califica la quita de la deuda. "En el Año 2016 hubo un pacto en el Parlamento entre PP y PSOE que faltaban 4.000 millones de euros cada año, lo decía Montero en sus intervenciones. Nosotros no hemos cambiado de opinión, son ellos los que han cambiado".

"Lo peor se ha confirmado. Montero nunca nos va a ofrecer un sistema de financiación justo porque no se lo pide ni ERC ni Junts, ni Puigdemont ni Junqueras. Ya sabemos que en su momentó pactó con ERC la condonación para hacer presidente a Salvador Illa y con Junts la financiación singular para darle el 100% de la recaudación. Lo que hemos conocido en el día de hoy es que todos los españoles paguemos la deuda catalana y la fiesta del independentismo". El Gobierno andaluz sólo aceptará la condonación de la deuda si tiene por delante una reforma del modelo de financiación autonómica, que es lo que reclama Andalucía desde 2016.

140 millones al año

Sobre todo porque según las cuentas que hace el Gobierno andaluz, la quita de la deuda que ofrece María Jesús Montero a Andalucía supondría en la práctica un ahorro de 140 millones de euros al año "que es la cuantía de los intereses" que está pagando la administración andaluza por esos préstamos al Estado.

La portavoz de la Junta ha argumentado que todas las comunidades autónomas, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, reclaman una reforma del modelo de financiación autonómica para las comunidades y que ninguna pide la condonación de la deuda a excepción de Cataluña que es la única que tiene un problema en este sentido. Por eso, Carolina España califica la reunión del próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como "reunión trampa. Lo que quiere la señora ministra es tapar las concesines al independentismo para que Pedro Sánchez pueda seguir un día más en la Moncloa".

"Estafa al pueblo andaluz"

Carolina España ha subido el tono en sus críticas a María Jesús Montero explicando que la vicepresidenta perpetra una "estafa al pueblo andaluz" no sólo con la propuesta de la condonación de la deuda sino también con las comisiones bilaterales que se están celebrando entre el Gobierno central y los independentistas. Una reunión que se ha celebrado este lunes "y que se va a celebrar otra vez el 28F, el día de Andalucía, la secretaria general del PSOE andaluz lidera "el cupo catalán, el traje a medida para Cataluña".

Desde la Junta denuncian que en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera hayan incluido el reparto del impuesto a la banca, lo que ya se está devengando puesto que se publicó en el BOE. Este impuesto extra a los bancos se está repartiendo entre las comunidades autónomas en función del PIB y no de la población, "un nuevo agravio, otros 76 millones de euros que Montero le quita a los andaluces".

Los datos

La oferta que este lunes ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas para reducir el importe de la deuda afecta de manera desigual a las autonomías, ya que cada una tiene una circunstancia concreta. La comunidad autónoma de Andalucía tiene una deuda total de unos 40.000 euros, menos de la mitad de la de Cataluña que supera lo 87.000 millones de euros según los datos oficiales del Banco de España. Y de esa deuda total de las arcas públicas andaluzas, 25.000 millones de euros son con el Estado a través de los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas que son los que Montero se ha ofrecido a condonar.

La vicepresidenta del Gobierno plantea que esa deuda de 25.000 millones se reduzca en 18.791 millones de euros en el caso de Andalucía, una rebaja sustancial que además es la más alta de cuantas ha planteado a las comunidades.