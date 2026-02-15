La Junta prepara el retorno progresivo de los habitantes evacuados por las borrascas en la provincia de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que este domingo se decidirá qué vecinos de Grazalema (Cádiz) podrán regresar a sus viviendas tras el desalojo preventivo total del municipio decretado el pasado 5 de febrero. La determinación se fundamentará exclusivamente en los informes técnicos elaborados por los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que están evaluando los riesgos de corrimientos de tierra y hundimientos en la localidad gaditana.

Moreno ha realizado estas declaraciones durante su visita a Ronda (Málaga), donde se reunió con personas que permanecen desalojadas de sus domicilios como consecuencia del tren de borrascas que ha azotado Andalucía. El mandatario andaluz estuvo acompañado por el alcalde de Grazalema, Carlos García (PSOE), y la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández (PP), en un encuentro donde transmitió su apoyo y solidaridad a los afectados por los fenómenos meteorológicos adversos.

El presidente autonómico ha subrayado que "tiene que primar la seguridad y la prevención" en el proceso de retorno, que se realizará de manera escalonada. "No será todo el municipio, sino solo las zonas que se puedan considerar seguras", ha precisado Moreno, quien ha recalcado que los especialistas continúan midiendo el nivel de peligrosidad del terreno. "Si tomamos la decisión esta tarde puede ser mañana mismo", ha añadido en referencia al posible inicio del regreso paulatino.

Decisión técnica, no política

El máximo responsable de la Junta ha enfatizado que "no es una decisión política, sino una decisión tomada por ambas administraciones" y siempre basada en los informes de los especialistas en geología. Los técnicos del CSIC están analizando cada zona del municipio para determinar qué áreas presentan condiciones óptimas de seguridad y cuáles requieren estudios adicionales antes de permitir el acceso de la población.

"Esto nos abre una luz de esperanza a que de manera progresiva y a través de los informes de los geólogos podamos empezar a ir terminando con esta situación", ha declarado Moreno, quien ha expresado su agradecimiento tanto al alcalde de Grazalema como a la alcaldesa de Ronda. Ha destacado especialmente la "fluida colaboración y coordinación" con el primer edil gaditano, calificándola de "ejemplar", y ha valorado la solidaridad demostrada por la regidora rondeña como "un ejemplo más de esa ternura que tiene el pueblo andaluz".

Mejora de las condiciones meteorológicas

El presidente andaluz ha indicado que se rebaja la situación de emergencia dado que las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría en los próximos días. "Habrá rachas de viento en algunas zonas, pero parece que la lluvia por ahora nos va a dar una tregua", ha señalado Moreno, calificando la evolución del tiempo como "una buena semana en términos climáticos".

Esta circunstancia facilitará tanto los trabajos técnicos de evaluación del terreno como las labores de recuperación de infraestructuras afectadas por las borrascas. La reducción del nivel de alerta permitirá acelerar los procesos de inspección y, previsiblemente, el retorno progresivo de los 1.500 vecinos desalojados que actualmente se encuentran acogidos en instalaciones municipales de Ronda.

Plan Andalucía Actúa y recursos económicos

Moreno ha avanzado que el próximo martes presentará el Plan Andalucía Actúa para la reparación urgente de las infraestructuras dañadas. Este plan movilizará recursos de los presupuestos autonómicos destinados principalmente a la recuperación de carreteras, "fundamental para el acceso a colegios y municipios", según ha explicado el presidente.

La Junta ya ha destinado más de 500 millones de euros de sus propios presupuestos para la fase inicial de recuperación viaria. A esta cantidad habrá que sumar los esfuerzos económicos de los ayuntamientos afectados, las diputaciones provinciales y las aportaciones esperadas del Gobierno central y la Unión Europea, ha puntualizado el mandatario andaluz.

Visita a municipios afectados

Este domingo, Moreno también se desplazó al municipio malagueño de Cartajima, igualmente afectado por las borrascas, donde pudo comprobar de primera mano los desperfectos ocasionados en la localidad. Posteriormente, el presidente visitó el polideportivo El Fuerte de Ronda, instalación que acoge a parte de los vecinos desalojados de Grazalema y que se ha habilitado como centro de acogida temporal durante la situación de emergencia.