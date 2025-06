La Junta de Andalucía recupera 4.538 pisos sociales que tenían uso ilegal

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, explica a este diario que la ley estatal no ayuda al control de las viviendas. “Nos vendría muy bien tener una ley de vivienda a nivel nacional que no favoreciera la ocupación ilegal y la inquiocupación, como estamos viendo. Eso realmente sería un apoyo tremendo para todas las comunidades autónomas y usted lo sabe. La Ley estatal lo que hace es dar inseguridad jurídica al propietario y eso no lo podemos permitir”. La consejera detalla que se ha hecho un “notable esfuerzo para reforzar la inspección urbanística y velar así por el buen uso de los recursos públicos”. Y que el objetivo es que las viviendas de propiedad pública sean utilizadas por las familias que realmente las necesitan. Para ello, la Junta va a actualizar el censo de las viviendas “comprobando la identidad de sus usuarios y combatiendo situaciones irregulares, como ocupaciones ilegales y actividades ilícitas”. Otro de los objetivos de este programa es reducir la morosidad, ya que los adjudicatarios abonan una parte del alquiler; “Se prevé reducir la morosidad, para preservar la sostenibilidad, el mantenimiento y las mejoras de las viviendas, así como hacer posible que, tras muchos años como arrendatarios puedan acceder a su propiedad”.