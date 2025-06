Juanma Moreno desconfía del plan de vivienda de Pedro Sánchez y exige mejor financiación

En la Conferencia de Presidentes de este viernes en Barcelona las comunidades gobernadas por el PP y el Ejecutivo de Sánchez exhibirán sus diferencias en materia de vivienda, financiación, energía, sanidad e inmigración. Y en todo, en realidad. Los días previos a esta cita han estado plagados de rifirrafes continuos que han ido desde el orden del día hasta el uso de las lenguas cooficiales –pinganillos, sí; pinganillos, no– e incluso con la amenaza de plantón, aunque la presencia de los Reyes en el temprano desayuno (08:15) ha evaporado esa opción, al menos al comienzo.

Tras unos días de comunicaciones por carta –la última la mandó ayer el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para detallar los puntos que Andalucía quiere tratar, ya que en 10 minutos de intervención no da tiempo a nada–, lo cierto es que ambas partes han ido calentando la cita de manera que los posibles acuerdos parecen más bien lejanos. "Acudimos con poca fe", afirman desde la Junta.

No obstante, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado este jueves su deseo de que la Conferencia de Presidentes sea "útil" para la sociedad y se proceda a un debate y aprobación de los puntos "a través de una votación". El formato actual no ayuda, ya que es "un correlato de monólogos". Por ello, la Junta ha abogado por el cambio de formato.

Uno de los ejes de la Conferencia de Presidentes será la política de vivienda, competencia que está transferida a la comunidades. Esta semana el Gobierno de Sánchez propuso a las comunidades triplicar la inversión en vivienda pública, de manera que el gasto llegue a los 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Este plan, que pretende blindar las VPO, estaría sufragado en un 60% por el Ejecutivo central y el 40% por las autonomías.

El rechazo de la Junta a la propuesta de Sánchez se hizo ayer más patente aún en palabras de Moreno. Para el presidente andaluz la prioridad debe ser la financiación. La reforma del sistema lleva sobre la mesa desde 2014 y eso lleva a la comunidad andaluza perder "1.500 millones". "¿De dónde sacamos el dinero para el plan de vivienda de Sánchez", se ha preguntado Moreno. "Nosotros, que estamos infrafinanciados, tendríamos que detraer ese dinero de la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha explicado el líder del PP a la vez que sentenciaba que "la política de vivienda del Gobierno no funciona. En siete años, los precios han subido, se han disparado y el problema se ha agravado. Debemos buscar otras fórmulas que sean más efectivas". Con todo ello, el presidente de la Junta ha vuelto a insistir en la necesidad de crear un fondo transitorio de compensación mientras llega el ansiado acuerdo.

En esta línea se ha pronunciado también la consejera de Hacienda, Carolina España, quien afirmó que "cada año nos quitan 1.522 millones de euros por un sistema de financiación injusto y lesivo". "Hay cuatro comunidades infrafinanciadas: Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha", por lo que "no podemos entender que mientras se reforma el sistema, no se crea un fondo transitorio de nivelación que compense a estas comunidades".

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha rechazado que Andalucía critique la ley estatal. "¿Cómo va a ser mala la Ley de Vivienda en Andalucía si no la están aplicando? Lo que es malo en Andalucía es que hoy estemos construyendo viviendas, también financiadas por el Gobierno de España, y que dentro de 15 años, que es lo que dice la normativa andaluza, pasen a manos de particulares o fondos de inversión", ha manifestado en una entrevista en TVE.

"¿Quién no quiere incrementar la inversión en vivienda para ampliar ese parque público y asequible? ¿Quién no quiere que con el esfuerzo de todos, se quede hoy y para siempre como infraestructura pública y no termine mañana descalificado", se ha preguntado Rodríguez.