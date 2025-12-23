Juanma Moreno dará su mensaje de Fin de Año el miércoles 31 de diciembre desde Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mensaje de Fin de Año anterior.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ofrecerá a los andaluces su tradicional mensaje de Fin de Año el próximo miércoles 31 desde la ciudad de Málaga.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha apuntado que aún está por determinar la ubicación exacta en la ciudad de Málaga desde la que el presidente emitirá su mensaje.

El mensaje del presidente de la Junta será emitido por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

El año pasado, Juanma Moreno se decantó por el puerto de Algeciras (Cádiz) para trasladar su mensaje. Con anterioridad, también lo ha hecho desde el espacio natural de Doñana; las instalaciones de Picualia, una cooperativa de aceite de oliva ubicada en Bailén (Jaén); la taberna Granados de Granada; el antiguo Hospital Militar de Sevilla, y desde la localidad onubense de Cumbres de Enmedio.