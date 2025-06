Juanma Moreno confiesa que huye del barro político: "A veces quito la tele"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado "tanto ruido, noticias feas y tanto follón" en la política tras las recientes informaciones del caso Koldo relacionadas con el PSOE y ha reconocido que a veces quita la televisión para no ver y escuchar "algunas cosas". "Yo, que me dedico a la política, tengo que reconocer que a veces quito la tele porque estoy un poco aburrido, desesperado y me desagrada ver y escuchar algunas cosas", ha dicho Moreno en su intervención durante la inauguración de un pabellón deportivo que lleva el nombre de Javier Imbroda en Torremolinos.

Por la mañana de este lunes Juanma Moreno ya había asegurado que la corrupción ha "atropellado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que considera que debe "convocar elecciones o dimitir". "Está tomando decisiones atropelladas", ha indicado sobre Sánchez y ha añadido que "la corrupción no es nueva", ya que -ha dicho- se conoce desde "hace meses e incluso años".

Moreno ha recordado que Sánchez "perdió las elecciones, llegó al Gobierno por una moción contra la corrupción y ahora la corrupción le está atropellando", y ha agregado: "No tiene mayoría social en la calle ni tiene mayoría parlamentaria". También se ha referido a los apoyos del gobierno como el de Junts, formación de la que ha señalado "que dice ahora que es momento de sacarle lo máximo a Sánchez".

Ante esta situación, se ha preguntado: "¿Vamos a vivir una agonía, un expolio por los socios independentistas de Sánchez a nuestro país, aprovechando la enorme debilidad que tiene?". Según Moreno, de esta situación "es difícil salir haciendo meros cambios cosméticos o de caras; conlleva un deterioro democrático, la única opción posible es convocar elecciones".

El caso de Portugal

Ha recordado el caso de la dimisión del presidente de Portugal "porque había sospechas de corrupción, que después no hubo nada y hoy es presidente del Consejo de Europa" y ha señalado que dicho país "dio una lección de democracia e institución", por lo que se ha preguntado "qué tiene que pasar en España más para que Sánchez tome la decisión que tiene que tomar".

Sobre si tomará medidas respecto a obras en Andalucía relacionadas con las investigaciones judiciales, Moreno ha explicado que están supervisando la información de obras del Estado y ha indicado que ahora entiende el incremento de coste y los dos años de retrasos del Puente del Centenario: "Las mordidas han debilitado muchas de las infraestructuras".

Coincidencia electoral

Sobre una hipotética coincidencia de las elecciones andaluzas y generales, ha asegurado que le es "indiferente", aunque defiende que las autonómicas "merecen un debate propio" por ser "una comunidad histórica". "No puedo evitar que Sánchez, si sobrevive de aquí a un año, y quiere hacerlas coincidir con las generales que lo haga", ha manifestado y ha precisado que cree que no le afecta electoralmente, incluso que probablemente le favorecería "porque hay muchas ganas de desahogo con Sánchez y porque hay mucha rabia contenida y mucha decepción de votantes progresistas y de votantes socialistas hacia esta corrupción".

Se ha referido a las investigaciones en torno a personas que tuvieron cargos con el PSOE, que ha definido como "conversaciones basura hablando de mujeres" y ha espetado: "¿dónde están los partidos políticos socios que se supone que son feministas?". "Si los socialistas no sacan a Sánchez de la presidencia pronto, van a dejar al PSOE hecho un erial y soy de los que creo que el PSOE es necesario en España", ha asegurado.

Homenaje a Imbroda

Juanma Moreno ha resaltado la figura del fallecido entrenador de baloncesto, que fue consejero de su primer gobierno andaluz, y le ha calificado como "una leyenda deportiva y humana", un "gigante". Ha explicado que tuvo la suerte de conocer a Imbroda en el momento más complicado, con un gobierno en minoría, con un difícil pacto parlamentario, pero él funcionaba "de pegamento de todos los grupos", ya que hacía "lo que hace un entrenador".

Ha asegurado que era una persona "especial, difícil de no querer", e incluso ha desvelado que él, a quien le daba "cierto rubor" decirle a un hombre de su edad "te quiero" en el Consejo de Gobierno, lo hacía con Imbroda y después se daban un abrazo y se iban a tomar un vino "cuando las cosas no iban bien".

Ha destacado la cooperación entre la Junta, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos para impulsar el municipio con actuaciones como éesta. En el acto, además del presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la alcaldesa, Margarita del Cid, también ha intervenido la viuda de Imbroda, Salvadora Acosta, quien ha asegurado que él tuvo una época "totalmente feliz" siendo consejero, con "la fortuna" de tener a un presidente como Moreno.

"Lo único que pretendió en esa época fue aportar y dar algo de él mismo para mejorar la sociedad", ha señalado Acosta, quien ha explicado que Imbroda no necesitaba la fama desde la política.