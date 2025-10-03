Ingenieros de Caminos instan a actualizar la Ley de Aguas para evitar muertes y daños económicos de 800 millones anuales

Málaga ha sido este viernes escenario del lanzamiento en Andalucía de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone modificar la Ley de Aguas. La convocatoria, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha contado con el respaldo de diversas instituciones provinciales y regionales, así como la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Ceaco, Asica, ACP Málaga, FAMP, Apoma y CITOP Andalucía Oriental. Con el lema 'Las infraestructuras salvan vidas', la jornada ha querido recordar "la urgencia de actuar frente a los fenómenos extremos, justo cuando se cumple un año de la DANA que causó graves daños humanos y materiales en España.

La propuesta de reforma de la Ley, según ha explicado el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en un comunicado, se centra en tres ejes principales: la protección de las personas, incorporando expresamente la salvaguarda de la vida e integridad humana; la garantía de inversiones suficientes para mitigar riesgos derivados de inundaciones o sequías; y la profesionalidad técnica, asegurando que las decisiones en materia de agua recaigan en responsables con la cualificación adecuada.

La apertura del acto ha corrido a cargo de Juan Manuel Medina, decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, junto a Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga. Medina ha puesto de manifiesto que las inundaciones son el riesgo natural que más daños provoca en España, con pérdidas previstas de más de 800 millones de euros anuales hasta 2033. Ha subrayado además que, pese al impacto de la DANA de 2024, apenas se ha avanzado en la ejecución de medidas preventivas. “Tenemos la planificación más completa de la historia, pero no se ejecuta. Es urgente pasar de las palabras a los hechos: invertir y llevar a cabo las obras que venimos reclamando los ingenieros, porque son costosas y de largo plazo, pero rentables: salvan vidas”.

Infraestructuras prioritarias

En Andalucía, el decano ha señalado como "prioritarias" varias infraestructuras hidráulicas, destacando la necesidad de construir ocho presas, de las cuales tres son "fundamentales": San Calixto, Alcolea y Cerro Blanco. Además, ha apuntado además a la "importancia de adaptar y modernizar infraestructuras ya existentes para responder al impacto creciente del cambio climático".

Por su parte, Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, ha defendido la ILP como un "mecanismo de democracia directa ante la inacción política". A su juicio, “si se hubieran atendido las recomendaciones técnicas sobre infraestructuras hidráulicas, se hubiesen salvado vidas”. Ha reivindicado también un Pacto de Estado que garantice las inversiones previstas y que los ingenieros de Caminos "asuman responsabilidades decisivas en la gestión hidráulica, para que prevalezcan los criterios técnicos sobre los políticos”.

Desde la Comunidad Valenciana, el decano Javier Machi ha insistido en la necesidad de anticipar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y coordinar los planes de actuación entre administraciones. Ha añadido que la cultura de la prevención debe trasladarse a la ciudadanía: “Hay que enseñar cómo convivir con el riesgo”.

Finalmente, José Luis Belmonte, miembro de la Comisión Promotora de la ILP, ha apelado a la implicación social. “Tres cuartas partes de España están amenazadas por la desertificación y cuatro millones de personas viven en zonas de alto riesgo de inundación. Esta iniciativa solo saldrá adelante con el compromiso ciudadano, porque detrás no hay partidos ni empresas ni grupos de interés”, ha enfatizado. Belmonte ha recordado que la ILP necesita 495.000 firmas antes del 25 de febrero, que pueden registrarse en la web www.ilpleydeaguas.com.