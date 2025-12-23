La gripe dobla su incidencia en Andalucía en sólo diez días

La incidencia de la gripe en Andalucía preocupa a las autoridades sanitarias porque en apenas diez días ha duplicado su incidencia. Y todavía no han llegado los días de las mayores reuniones familiares. La incidencia de la enfermedad es de 79 casos por cada cien mil habitantes, una cifra muy elevada sobre todo teniendo en cuenta que en el puente de diciembre la tasa de gripe era de 38,1 casos por cada cien mil habitantes.

El SAS tiene activado el Plan de Alta Frecuentación en los centros sanitarios para atender la demanda relacionada con las infecciones respiraciones agudas, y hay centros en los que las mascarillas son obligatorias; el SAS mantendrá las medidas hasta el 8 de enero, cuando se evaluará si es necesario ampliarlas o reducirlas. Andalucía ha adelantado este año el pico de incidencia de la gripe y está por ver si eso significa que bajará la incidencia tras la Navidad o si habrá un nuevo repunte. Este plan contempla la mejora de la vigilancia virológica, para lo que se ha ampliado el número de médicos centinelas que transmiten información. También se han incrementado los indicadores con los que se mide la presión asistencial derivada de las infecciones respiratorias agudas a través de urgencias y se ha previsto el aumento de la cobertura vacunal en los grupos de riesgo. Para ello, se han movilizado a todos los profesionales sanitarios, colegios de profesionales, asociaciones de pacientes y personas mayores.

Ante esta situación, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha insistido en la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo (mayores de 60 años, niños de 6 a 59 meses, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y convivientes) y ha pedido "que todos nos protejamos en estos días de convivencia con personas mayores o con niños que pueden ser vulnerables a la gripe". De hecho, hasta este lunes, se han vacunado en Andalucía 1.862.131 personas frente a la gripe y 763.899 frene a la covid. Por provincias, en Almería se han vacunado 150.200 personas de gripe y 54.030 frente a la covid; en Cádiz, 234.243 y 92.812, respectivamente; en Córdoba, 197.618 de gripe y 76.156 de covid; en Granada, 230.706 de gripe y 93.374 de covid; en Huelva, 103.133 y 42.232; en Jaén 174.212 y 61.966; en Málaga, 335.459 y 137.072; y en Sevilla, se han administrado 436.560 dosis de vacuna antigripal y 206.257 de covid.

La inmunización de los menores de seis meses frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, ha alcanzado ya una cobertura del 94,6%, con un total de 39.884 bebés inmunizados, incluidos los prematuros menores de 12 meses y los menores de dos años con patologías graves.

El consejero, que ha subrayado que la vacuna es “segura, eficaz y gratuita” y ha insistido en que se trata de la mejor forma de protegernos y proteger a las personas mayores y los niños, ha agradecido una vez más a los profesionales sanitarios, especialmente de enfermería, su contribución para el buen desarrollo de esta campaña de vacunación. Sanz insiste en la vacunación tras duplicarse en una semana la tasa de gripe