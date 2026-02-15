El Gobierno andaluz presenta este martes el plan de recuperación de los daños del temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo en Ronda que el Gobierno andaluz presentará este martes el Plan Actúa, el instrumento que coordinará las medidas que se lleven a cabo para recuperar los daños ocasionados por el temporal. La entrada de la región en la fase 1 de emergencia, después de permanecer varias semanas en una fase más elevada debido a las borrascas, implica el inicio simultáneo de la "fase de recuperación".

En unas declaraciones hechas a los medios de comunicación en el municipio malagueño, donde ha visitado a los vecinos desalojados de Benaoján (Málaga) y Grazalema (Cádiz), Moreno ha indicado que a partir de este martes dará comienzo la etapa de recuperación, cuyo hito será el informe de cuantificación de los daños y, con ello, la activación del mencionado Plan Actúa.

Sobre la dotación presupuestaria de este documento, Moreno ha destacado "el enorme esfuerzo" de las consejerías de Presidencia y de Economía para realizar transferencias de "dinero de un lado y ponerlo en otro" y ha reconocido que afrontar la recuperación de una catástrofe natural implica "quitarle el dinero" a otras partidas previstas de gasto, pues "son habas contadas", y que se ha procedido a la "recomposición" de los presupuestos.

El plan Actúa, ha señalado Moreno, es un texto "abierto que todavía no tenemos cuantificado" en su conjunto, a la espera de que se vaya ampliando la evaluación de los daños con nuevos informes. Las actuaciones prioritarias se dirigirán a la recuperación de las carreteras, convencido de que la red viaria es "fundamental" para el regreso a los colegios o el acceso de los vecinos.

"Hemos conseguido de nuestros recursos más de 500 millones de euros para la fase inicial de recuperación de la red viaria", ha explicado el presidente andaluz, quien ha apelado a "unir los esfuerzos de los propios ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, del Estado y de la Unión Europea" con la premisa de que "son muchos los daños y ninguna Administración puede por sí sola" afrontar esa recuperación.

El presidente andaluz ha celebrado que "todo parece indicar que esta semana entramos en una buena semana en términos meteorológicos", con la salvedad de rachas de viento en algunas zonas, y que tiene la confianza de que "parece que las lluvias nos van a dar una tregua larga".