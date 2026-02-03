La Fiscalía de Córdoba pide que se designe como peritos a Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la investigación de Adamuz

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado a la la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia de Montoro que está investigando el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, que designe como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Así lo ha comunicado oficialmente con el objetivo de que sean estos profesionales los que realicen el informe pericial para determinar las causas que provocaron el descarrilamiento de un tren Iryo y el choque con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario, un accidente que ha causado la muerte a 46 personas y 125 heridos.

Esta designación de los peritos se produce sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos.