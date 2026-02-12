Feijóo pide revisar la seguridad de todas las presas de España tras las inundaciones: 2.400

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una revisión exhaustiva de la seguridad de todas las presas españolas tras las intensas lluvias torrenciales que han azotado especialmente Andalucía en los últimos días. El líder de la oposición ha advertido que España no puede permitirse nuevos fallos como los ocurridos con el apagón eléctrico generalizado o el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que costó la vida a dos personas cuando un tren Avant chocó contra una excavadora.

Feijóo realizó estas declaraciones durante una visita institucional a las zonas más afectadas por las inundaciones en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Le acompañaron el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo. Durante el recorrido por las áreas inundadas, el dirigente popular subrayó la urgencia de implementar medidas preventivas ante fenómenos meteorológicos extremos que cada vez resultan más frecuentes en territorio español.

El líder de la oposición ha puesto sobre la mesa datos contundentes: España cuenta con aproximadamente 2.400 presas, lo que convierte al país en el primero de la Unión Europea en número de infraestructuras de este tipo. De ese total, unas 1.000 son consideradas grandes presas, lo que incrementa la necesidad de garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento. "Necesitamos asegurar que están bien, que están limpias, tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta y necesitamos revisar todas y cada una de ellas en las próximas semanas y en los próximos meses", ha indicado Feijóo.

Llamamiento urgente al mantenimiento de infraestructuras críticas

El presidente del PP ha establecido un paralelismo directo con recientes fallos en infraestructuras estratégicas del país. "No puede ocurrir lo que nos ha ocurrido con el apagón ni con el AVE", ha señalado en referencia al corte masivo de suministro eléctrico que afectó a millones de ciudadanos y al accidente ferroviario de Córdoba. Según Feijóo, estos incidentes demuestran la necesidad imperiosa de incrementar el mantenimiento y la supervisión de las infraestructuras críticas españolas.

El líder popular ha alertado de que el nivel de agua embalsada en las presas andaluzas y de otras regiones españolas se encuentra en niveles récord. Esta situación ha provocado que muchas infraestructuras hidráulicas hayan trabajado "con un nivel de estrés máximo" durante el temporal. Feijóo ha denunciado que existen presas que no fueron capaces de desaguar correctamente a través de las compuertas, provocando que el agua rebasara por encima de la estructura, una situación que considera inaceptable y que requiere revisión inmediata.

Propuesta de un plan nacional del agua

Más allá de la revisión de las presas, Feijóo ha reclamado la puesta en marcha de un plan nacional del agua que aborde de manera integral la gestión de los recursos hídricos en España. "Necesitamos, más que nunca, un plan nacional de agua, porque hemos sufrido y seguiremos sufriendo sequías en buena parte de España y porque también estamos sufriendo inundaciones", ha manifestado el dirigente del PP.

Según la propuesta del líder conservador, este plan debería incluir una planificación global que permita prevenir tanto los episodios de sequía como los impactos devastadores de las inundaciones. La alternancia entre periodos de sequía extrema y lluvias torrenciales se ha convertido en una constante en el clima español, lo que exige una estrategia coordinada a nivel nacional que supere los enfoques fragmentados por comunidades autónomas.

Dentro de este plan nacional del agua, Feijóo considera imprescindible incorporar un apartado específico para el mantenimiento de todas las presas del país. El objetivo sería garantizar que tanto las infraestructuras como los núcleos de población situados en el entorno de embalses y presas puedan desarrollar su actividad "con seguridad", minimizando los riesgos para las personas y los bienes materiales.

Coordinación entre administraciones como elemento clave

El presidente del PP ha reconocido que cada administración debe asumir su cuota de responsabilidad en la gestión y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, ha defendido que la existencia de "un nivel de coordinación y de mantenimiento adecuado dentro de un plan nacional del agua" facilitaría enormemente la tarea y mejoraría la eficacia de las actuaciones preventivas.

Feijóo ha aprovechado su intervención para justificar su presencia en Andalucía en lugar de asistir al pleno del Congreso de los Diputados celebrado ese mismo jueves. "Debía estar en Andalucía, que ha sido tan castigada por el temporal", ha señalado, priorizando la visita a las zonas afectadas frente a sus obligaciones parlamentarias en Madrid. Esta decisión subraya la importancia política que el líder popular otorga al impacto del temporal en territorio andaluz.

El sistema de presas en España

España dispone de una de las redes de presas y embalses más extensas de Europa, con aproximadamente 2.400 infraestructuras repartidas por todo el territorio. Este elevado número responde a las características climáticas del país, marcadas por la irregularidad de las precipitaciones y la necesidad de almacenar agua para el abastecimiento urbano, el riego agrícola y la producción hidroeléctrica.

Las presas españolas se clasifican en diferentes categorías según su altura y la capacidad del embalse. Las grandes presas, que superan los 15 metros de altura o almacenan más de un millón de metros cúbicos, son aproximadamente 1.000 y están sometidas a normativas específicas de seguridad. Estas infraestructuras requieren inspecciones periódicas, planes de emergencia y mantenimiento constante para garantizar su correcto funcionamiento.

La gestión de estas infraestructuras hidráulicas corresponde a diferentes administraciones: algunas dependen del Gobierno central a través de las Confederaciones Hidrográficas, otras están bajo competencia de las comunidades autónomas y algunas pertenecen a empresas eléctricas privadas. Esta diversidad de titularidades complica la coordinación y el establecimiento de protocolos uniformes de mantenimiento.