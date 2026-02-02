El desgaste del Bono Alquiler Joven: “Ya no cuento con ese dinero, he perdido la fe”

La reapertura el pasado 13 de enero del proceso de solicitud del Bono Alquiler Joven en Andalucía, correspondiente en realidad a la convocatoria de 2025, ha vuelto a activar la esperanza de miles de jóvenes andaluces que buscan un respiro frente al precio del alquiler. Pero también ha reabierto viejas heridas: expedientes interminables, resoluciones contradictorias y ayudas aprobadas que, en algunos casos, aún no se han cobrado.

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda aseguran que este nuevo proceso está transcurriendo "con total normalidad". En apenas unos días se han recibido 11.393 solicitudes, y la convocatoria seguirá abierta hasta alcanzar el límite de 15.000, sin que por ahora se plantee una ampliación del cupo.

Laura tiene 31 años, vive en Sevilla y trabaja desde hace varios años lejos de su pueblo natal, en la provincia de Málaga. Solicitó el Bono Alquiler Joven en la primera convocatoria, la de 2022, cuando tenía 27 años. Su expediente fue admitido, pero desde entonces su relación con la ayuda se ha convertido en una cadena de notificaciones inconexas.

"En 2024 me dijeron que solo me concedían nueve meses porque me había mudado y no había cambiado el padrón ese mismo mes. Luego, a finales de 2024, me mandaron una propuesta favorable de esos nueve meses. Y a finales de 2025, otra desestimación distinta, alegando que faltaban recibos que ya había presentado la primera vez. Tres notificaciones diferentes, con cuantías distintas y sigo sin cobrar nada", resume. "Ya no cuento con ese dinero. He perdido la fe. Continúo alegando más por no dejar de luchar que por otra cosa".

Una ayuda muy demandada

El Bono Alquiler Joven es una ayuda estatal de 250 euros mensuales destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven de alquiler y cuyos ingresos no superen los límites fijados en función del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). La subvención está impulsada por el Gobierno central y gestionada por las comunidades autónomas, en Andalucía a través de la Junta de Andalucía.

La consejera Rocío Díaz ha defendido la "diligencia" del Ejecutivo autonómico al convertirse en "una de las primeras comunidades" en activar la convocatoria, dotada con 34,2 millones de euros. Según los datos facilitados por la propia administración, en las dos convocatorias anteriores —2022 y 2025— se tramitaron 24.463 solicitudes, de las cuales 17.418 resultaron favorables.

En cuanto a la edición de 2025, cuyo plazo se ha reabierto ahora, la Consejería asegura que los 5.700 expedientes iniciales "ya están resueltos al cien por cien" y que, tras la ampliación de crédito y solicitantes, el conjunto total de solicitudes se encuentra resuelto en un 90%. Los primeros expedientes de la reapertura de enero ya han comenzado a tramitarse, y las resoluciones se irán dictando por orden de llegada, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, según afirman desde la Junta de Andalucía.

Errores, alegaciones y tiempos que se alargan

Pese a estas cifras, entre los solicitantes persiste la sensación de que el procedimiento sigue siendo complejo y poco flexible. Un joven sevillano de 27 años que prefiere mantenerse en el anonimato, solicitó el bono en esta convocatoria reabierta y su expediente fue denegado por un detalle formal.

"Tenía que poner como periodo subvencionable de enero de 2025 a diciembre de 2026, pero enero aparecía sombreado y no me dejaba seleccionarlo. Tuve que poner febrero y eso acabó provocando la denegación", explica. Tras la resolución definitiva presentó una queja ante el Defensor del Pueblo. "La ayuda me vendría genial para poder ahorrar de cara a la entrada de una vivienda. El alquiler limita muchísimo el ahorro".

María relata una situación similar en la fase de alegaciones. "Me denegaron la ayuda de 2025, presenté alegaciones y me llegó una resolución definitiva diciendo que, al no presentar alegaciones, aceptaba la propuesta desestimada. Cuando sí las había presentado". Ahora espera respuesta a un recurso de reposición.

Desde la Junta sostienen que no ha habido problemas técnicos en la plataforma en la convocatoria, según la información de la Agencia Digital de Andalucía, y que las denegaciones se deben exclusivamente a incumplimientos de los requisitos. También señalan que los expedientes pendientes de pago de 2022 son "casos residuales".

Sin embargo, algunos de esos casos siguen activos. Juan José Ordoñez, de 32 años, es uno de ellos. Solicitó la ayuda en 2022 y está a la espera de juicio. "Me rechazaron una alegación porque miraron una carpeta incorrecta", explica. "Subí todo dónde y cómo me indicaron, tengo justificantes electrónicos, y aun así me la denegaron definitivamente".

Cuenta que incluso llegó a recibir recomendaciones contradictorias durante el proceso. "Decidí ir a juicio porque me parecía injusto perder la ayuda por algo tan burdo". Paradójicamente, hace unos días cobró la ayuda correspondiente a 2025, mientras sigue sin noticias de la resolución judicial de la convocatoria anterior.

"Creo que puedo considerarme afortunado porque cuando solicité la ayuda yo ya me había independizado y podía permitirme estar un tiempo esperando la ayuda, pero conozco a gente que se independizó contando con ese dinero y lo pasó muy mal esperando", continúa Juan José Ordóñez.

La reapertura del Bono Alquiler Joven vuelve a evidenciar la fuerte demanda de vivienda asequible entre los jóvenes y el papel clave que estas ayudas juegan en los procesos de emancipación. Al mismo tiempo, pone de relieve que los plazos largos, los errores formales y la lentitud en las alegaciones siguen siendo puntos sensibles de un sistema que, aunque más estable que en 2022, aún genera desgaste entre quienes dependen de él.