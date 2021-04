Todo esto sucedió un día en el que la Junta anunció que la reunión del comité de expertos no se producirá esta semana sino el próximo 27 de abril, jornada en la que remitirán el informe de las recomendaciones vinculadas a la movilidad y los contactos en base a los datos epidemiológicos y asistenciales de Andalucía. La incidencia a 14 días en Andalucía se redujo ayer de los 263,4 del lunes a los 259,1 de ayer. El lunes 12 de abril, este indicador registró un valor de 225,2. Los datos hospitalarios empeoraron levemente y se registraron 30 muertes.

También hubo novedades en relación a la segunda dosis que se le administrará al colectivo de profesionales esenciales vacunados con Astrazeneca. De ese modo, a los policías, militares y docentes, según señala la actualización del plan de vacunación aprobada ayer y remitida por el Ministerio de Sanidad, se les inoculará "la vacuna disponible tras vacunar a las personas de más de 60 años" y no "con Astrazeneca, como hasta ahora".

Andalucía planteará que los inmunizados puedan viajar

El Gobierno de la Junta insistió ayer en el mensaje favorable a que las personas inmunizadas retomen los viajes a pesar de las controversias de índole científica y bioética. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, informó ayer de que el Juanma Moreno pedirá por carta a Pedro Sánchez la convocatoria de una reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar la "recuperación progresiva" de la normalidad ante el incremento de la población inmunizada. Más expresivo se mostró el responsable de las políticas de Turismo en la Junta, Juan Marín, quien se preguntó retóricamente si hay que "esperar a que el cien por cien de la población estemos inmunizados para movernos".

En la comunidad científica hay aún dudas en relación a la libertad total de movimientos a causa de que, como es sabido, las personas con la pauta de vacuna completa pueden seguir transmitiendo la enfermedad a la población no vacunada. En relación al cuestionamiento bioético, hay sectores que avisan de agravios entre las poblaciones que no han podido vacunarse aún. También ponen en cuestión el precio de las PCR que exigiría el citado pasaporte o que la libertad para las personas ya infectadas podría provocar infecciones voluntarias: esta fue la razón por la que no se admitió el certificado de vacunación el pasado verano.