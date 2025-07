Las comunidades tienen un año para acoger a los niños migrantes que se hacinan en Canarias

Andalucía y el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, menos Ceuta, plantaron este jueves a la ministra Sira Rego en la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a aprobar el traslado de 3.975 menores que están hacinados desde hace meses en los centros de Canarias.

Un plante que ha supuesto la imposibilidad de celebrar este órgano por falta de quorum ya que las comunidades del PP son mayoría. Pero que no va a frenar el reparto de los niños entre los distintos territorios siguiendo los criterios que ya había anunciado la ministra Sira Rego. Unos criterios que suponen que Andalucía recibirá a 677 menores, la comunidad con un número más elevado, mientras que el País Vasco y Cataluña no deberán acoger a ninguno de estos niños.

La consejera de Inclusión Social, Loles López, acusa al Gobierno de “poner en peligro” la atención a menores migrantes y de tratar a estos niños como “mercancía, ya que se le da casi 700 niños a Andalucía y cero a Cataluña por mantener el sillón de Sánchez; no le importa el menor, sino que su sillón depende de Cataluña y País Vasco”. “Antes que el interés de Sánchez está el interés del menor”, señala la consejera, que advierte que si se revienta el sistema se pone en riesgo la atención de los niños que ya están en él y de los que van a ser trasladados.

Centros al 98%

Desde el Gobierno andaluz, tanto el presidente de la Junta como Loles López insisten en que Andalucía está dispuesta “a seguir acogiendo niños, pero de manera ordenada, planificada y financiada”, al tiempo que la consejera pide “coordinación”. Según los datos del Gobierno andaluz, los centros de acogida de menores en Andalucía están al 98% de su capacidad. Y esto en pleno verano con numerosas pateras llegando a las costas andaluzas, unos menores a los que la Junta acoge de manera inmediata.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el traslado de los hasta 3.975 menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas comenzará el próximo 28 de agosto. Pese a este “bloqueo”, la ministra de Juventud e Infancia detalló que la propuesta definitiva del reparto de menores migrantes no acompañados y de los 100 millones de financiación asociada se llevará al Consejo de Ministros del 26 de agosto y que los traslados comenzarán dos días después. No obstante, las comunidades tendrán un año para acoger a los menores que les correspondan.

En todo caso, la ministra Rego puntualizó que a esta cifra habría que restar la de menores migrantes a los que se conceda el asilo (en torno a 1.200 lo han solicitado). Por cierto que el Gobierno de Canarias ha denunciado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo porque no se ha cumplido la orden de atención a estas personas solicitantes de asilo, orden urgente de hace 113 días.

En cuanto a la financiación, todos los traslados de las personas menores serán sufragados por el Ministerio de Juventud e Infancia. Asimismo, el Estado sufragará los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses de todas las personas que sean trasladadas. También compensará económicamente la sobreocupación ordinaria de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid, según informaron fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. En concreto, las comunidades que recibirán más financiación son Canarias (24,3 millones de euros), Madrid (15,8 millones) y Andalucía (8,8 millones). Las que menos son Melilla (993.300 euros) y Cataluña (404.550 euros).