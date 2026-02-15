La borrasca Oriana deja 657 incidencias por viento en Andalucía

La borrasca Oriana ha provocado 657 incidencias en toda Andalucía durante la jornada del sábado, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) de la Junta. Las rachas de viento asociadas al paso de este fenómeno meteorológico han afectado principalmente a las provincias de Córdoba y Almería, que concentran más de la mitad de los avisos gestionados por el servicio de emergencias.

La distribución provincial refleja que Córdoba registró 212 emergencias, la mayoría concentradas a primera hora de la mañana en la capital, mientras que Almería contabilizó 162 avisos con mayor virulencia durante la tarde. Le siguen Málaga con 97 incidencias, Granada con 87, Sevilla con 43, Cádiz con 25, Jaén con 22 y Huelva con 18. Los avisos han estado relacionados con caídas de ramas, árboles, elementos del mobiliario urbano, componentes de cubiertas e incluso placas solares en diversos puntos de la comunidad autónoma.

Desde el pasado 27 de enero, el enjambre de borrascas acumula 13.344 emergencias atendidas por el EMA 1-1-2 en Andalucía. Por provincias, Cádiz lidera con 2.700 avisos, seguida de Jaén con 2.227, Sevilla con 2.160, Granada con 1.908, Córdoba con 1.418, Málaga con 1.394, Almería con 985 y Huelva con 552 incidencias acumuladas.

Intervenciones destacadas en Córdoba y Almería

En la capital cordobesa, los Bomberos retiraron arbolado caído sobre vehículos aparcados y sobre un coche que circulaba por la carretera de Palma del Río, sin que se hayan registrado heridos en este siniestro. También actuaron ante árboles que cayeron sobre fachadas de viviendas.

En la provincia almeriense, el viento azotó con mayor intensidad durante la tarde, generando emergencias por caída de muros, cornisas, ramas y diversos elementos de la vía pública. La capital almeriense recibió una veintena de notificaciones, Roquetas de Mar registró otra treintena, Vícar contabilizó una decena y La Mojonera sumó cinco avisos.

Dos personas heridas por caída de materiales

En Vícar, una persona resultó herida de diversa consideración cuando le cayeron encima placas solares y tejas sueltas mientras se encontraba en una terraza de la Avenida del Prado. Por su parte, en El Ejido un hombre fue alcanzado por restos de placas solares, aunque no requirió evacuación hospitalaria.

En Roquetas de Mar, los servicios de emergencia municipales intervinieron tras el desprendimiento de trozos de fachada en el teatro auditorio del municipio.

Otras incidencias destacadas en la comunidad

En Granada, un vehículo con dos ocupantes se salió de la vía en la GR-3209 y cayó a un río. Los servicios sanitarios evacuaron a ambos afectados a un centro hospitalario sin necesidad de realizar labores de rescate.

En Málaga, efectivos de la Guardia Civil rescataron a una persona hallada en una zona de difícil acceso en la Estación de Gaucín, junto al puente de los Alemanes.

En Jaén, una chimenea de una antigua fábrica de aceite de unos 25 metros con riesgo de caída en la calle Tejares Altos de Cazorla motivó el desalojo preventivo de cinco viviendas.

Bajada del nivel de emergencia por inundaciones

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) descendió ayer de fase de emergencia desde la situación operativa 2 a la situación operativa 1, tras permanecer once días en el nivel superior. Esta fase indica que las emergencias pueden controlarse mediante medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta, o con apoyos puntuales que no requieren coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.