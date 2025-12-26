AVLO: la alta velocidad para viajar en familia

AVLO, el servicio ferroviario de alta velocidad económica de Renfe, refuerza en 2025 su posición dentro de las opciones preferidas para viajar en familia por España. Este tren, que opera con precios bajos, trayectos de alta velocidad y una propuesta sostenible, ha ampliado sus rutas especialmente entre Andalucía, Madrid, Barcelona y Valencia, acercando más que nunca diferentes comunidades autónomas y flexibilizando la movilidad ferroviaria nacional. De este modo, AVLO responde a la demanda creciente de billetes accesibles y opciones adaptadas a padres, madres e hijos, transformando la experiencia de los desplazamientos familiares en el país.

El lanzamiento de AVLO en 2021 marcó un punto de inflexión en la manera en que muchos grupos familiares planifican sus viajes. Con su enfoque en la accesibilidad económica y la simplificación del servicio, la compañía estatal ha puesto el foco en la reducción de costes y en la oferta de tarifas ajustadas para adultos y niños. De hecho, desde enero de 2025, los menores de 14 años pueden acceder a billetes desde 5 euros por trayecto, siempre acompañados de un adulto. Este ajuste tarifario, junto con los tickets básicos desde 7 euros para adultos, resulta determinante para aumentar la viabilidad de viajes familiares regulares, reuniones con allegados lejanos o escapadas de ocio.

La estructuración del servicio AVLO está preparada para responder a las necesidades específicas de quien viaja con niños. La gratuidad para menores de cuatro años que no ocupen plaza y la política de descuentos para familias numerosas –del 20 % al 50 %– contribuyen decisivamente a que el ferrocarril sea el modo de transporte elegido por muchos hogares españoles durante las vacaciones escolares o los fines de semana. Además, las conexiones directas entre ciudades del sur y del eje mediterráneo han ampliado significativamente el radio de acción para estas familias, que ahora pueden recorrer distancias largas sin preocuparse por el coste añadido de otros medios y desplazamientos.

Trenes optimizados para las familias

En el modelo AVLO priman la sencillez, la funcionalidad y la rapidez. Estos trenes alcanzan velocidades de hasta 300 kilómetros por hora y disponen de asientos reclinables, enchufes en cada plaza, luz de lectura individual y conexión wifi gratuita, elementos útiles cuando se viaja con menores que necesitan entretenimiento. Asimismo, el servicio incluye una maleta de cabina y un bolso de mano en la tarifa estándar, lo que simplifica los preparativos de escapadas cortas. Para necesidades adicionales de equipaje, el sistema permite añadir bultos mediante pago extra, proporcionando así una estructura flexible para todo tipo de familias y duraciones de viaje. “El objetivo de AVLO es adaptar la experiencia de viajar en tren a los nuevos hábitos de consumo y a las expectativas de colectivos como las familias”, explican desde Renfe.

El billete que tú eliges

Las opciones de personalización en la compra del billete son una de las fortalezas del sistema. Las familias tienen la posibilidad de seleccionar asientos contiguos, sumar flexibilidad en cambios y anulaciones o incorporar mascotas si así lo requieren. Este aspecto de “ajuste a medida” resulta especialmente útil para adaptarse a imprevistos u horarios cambiantes, más habituales con niños. El proceso de compra online facilita la reserva anticipada y la gestión de servicios complementarios para minimizar contratiempos durante el viaje.

Hablan los viajeros

Las ventajas de AVLO también se reflejan en la experiencia de los viajeros. Familias andaluzas como las de José Darnaude, de Málaga, y María Carrasco, de Sevilla, destacan la facilidad que ofrece este servicio para viajar juntos y mantener el contacto con los suyos. José afirma que “viajar en AVLO nos ha permitido volver a casa más a menudo. Con dos niños, el precio marca la diferencia, y además el trayecto se nos pasa volando. Llegamos descansados y con ganas de disfrutar de la familia.” Por su parte, María, al vivir fuera de su tierra, ve los trenes AVLO como algo clave, “viajar juntos, a buen precio y sin coche, hace que reunirnos con los abuelos sea mucho más fácil y especial.”

