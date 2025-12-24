Una aplicación para el móvil sustituirá a la tarjeta sanitaria del SAS

La crisis de los cribados del cáncer de mama ha destapado algunas de las muchas carencias del SAS que no sólo son asistenciales sino también de gestión interna. Eso además de evidenciar que el sistema público tiene un “problema de comunicación” con los pacientes: hay dificultades para relacionarse con los médicos de Atención Primaria, para pedir una cita o consultar las pruebas médicas personales. Con un presupuesto de 316 millones de euros hasta 2030, se va a poner en marcha una estrategia de salud digital que va a tener efectos directos en los andaluces.

El primero es que las tradicionales tarjetas sanitarias físicas van a desaparecer; una aplicación del móvil tendrá toda la información necesaria a los usuarios, incluyendo su gestión de las citas, su historial clínico y todas las pruebas que se hayan realizado. Quienes quieran mantener la tarjeta física podrán hacerlo si bien el SAS tiene previsto poner en marcha un Plan de capacitación que se va a implantar a través de los puntos vuela con el fin de que las personas mayores no tengan brecha digital. El objetivo es que esta aplicación esté disponible en el primer trimestre del próximo año.

Además, se van a eliminar hasta los cuatro sistemas actuales de acceder al SAS y se quedará sólo la plataforma Salud Responde. Ese será el único canal de comunicación entre los pacientes y el sistema público. Se pretende evitar el problema de dispersión de datos, cambios de números de móviles o la atención a cargo de un familiar y ordenar las historias clínicas de los pacientes con datos de contacto reales.

El objetivo, según explicó este martes el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, es mejorar la accesibilidad al sistema especialmente en el capítulo de historial clínico y gestión sanitaria de cada paciente, con la seguridad digital como eje central y con mayor acceso a nuevos instrumentos como la telemedicina o los telecuidados, dos herramientas por las que apuesta el Gobierno andaluz para agilizar la gestión de la Atención Primaria

El cambio también será interno ya que los 380 “aplicativos” actuales en el sistema sanitario andaluz pasarán a estar “integrados en un solo sistema y con un solo acceso”. Se pretende simplificar el farragoso sistema actual que se ha quedado obsoleto así como incluir las nuevas terapias y las enfermedades que han ido apareciendo en estos años.