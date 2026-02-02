Andalucía se prepara para un nuevo aviso rojo este miércoles en Grazalema

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por peligro extraordinario para este miércoles 4 de febrero en la comarca gaditana de Grazalema. Las previsiones meteorológicas apuntan a precipitaciones muy abundantes que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, una situación que convierte a esta zona en el punto más crítico de Andalucía durante la jornada.

El comunicado oficial de la Aemet subraya que se pueden acumular más de 140 mm en doce horas" y advierte de que es posible alcanzar acumulados superiores a los 200 litros en el cómputo total del día. El periodo de lluvias muy abundantes se extenderá durante toda la jornada del miércoles, desde la medianoche hasta las 23:59 horas, sin tregua aparente para esta comarca de la provincia de Cádiz.

La alerta meteorológica de máximo nivel se fundamenta en el "peligro extraordinario" que representa este episodio, según recalca la agencia estatal. Los expertos advierten de que pueden producirse inundaciones súbitas y crecidas importantes de cauces fluviales, razón por la cual la Aemet ha instado a la población a seguir escrupulosamente las recomendaciones y directrices que emita Protección Civil durante las próximas horas.

Avisos naranja en toda la costa mediterránea andaluza

Aunque la comarca de Grazalema constituye el único punto de la comunidad autónoma con aviso rojo activado para el 4 de febrero, la situación meteorológica adversa se extenderá por buena parte del territorio andaluz. La Aemet ha establecido avisos naranja, que indican un peligro importante, para toda la franja litoral mediterránea y para Ronda. El litoral gaditano también, al igual que la campiña gaditana.

En concreto, las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga en su costa, así como la zona del Estrecho de Gibraltar, permanecerán bajo este nivel de alerta durante el miércoles. Asimismo, la campiña gaditana y la localidad malagueña de Ronda también se encuentran incluidas en este aviso naranja, lo que implica que las precipitaciones serán significativas, aunque no alcancen la intensidad extraordinaria prevista para Grazalema.

Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar las precauciones en los desplazamientos, evitar acercarse a cauces de ríos y barrancos, y mantenerse informado de la evolución de las condiciones atmosféricas a través de los canales oficiales. La combinación de avisos rojos y naranja en distintos puntos de Andalucía refleja la magnitud del episodio de lluvias que se avecina.

¿Por qué Grazalema es el lugar donde más llueve de España?

Grazalema ostenta el récord nacional de precipitaciones anuales, un fenómeno que se explica por su particular situación orográfica y geográfica. Este municipio de la Sierra de Grazalema, declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera por la Unesco, se encuentra estratégicamente ubicado en el paso de las borrascas atlánticas que penetran desde el océano.

La disposición montañosa de la zona actúa como una barrera natural que **obliga al aire húmedo a ascender**, enfriándose rápidamente y condensando la humedad en forma de lluvia. Este proceso, conocido como precipitación orográfica, se produce con especial intensidad en Grazalema debido a la altitud de sus picos, que superan los 1.600 metros en algunos puntos, y su proximidad al Atlántico.

A lo largo del año, esta comarca gaditana puede registrar precipitaciones que superan los **2.000 litros por metro cuadrado**, una cifra extraordinaria para la Península Ibérica y que contrasta notablemente con la media nacional. Esta característica climática ha moldeado tanto el paisaje como la vegetación de la zona, configurando uno de los ecosistemas más singulares del sur de Europa.

¿Qué medidas tomar ante un aviso rojo por lluvias?

Cuando la Aemet emite un aviso de nivel rojo, indica que **existe un riesgo meteorológico extremo**, con fenómenos atmosféricos no habituales de intensidad excepcional. Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil establecen una serie de recomendaciones básicas que la población debe seguir para salvaguardar su seguridad.

Entre las principales medidas preventivas se encuentra **evitar cualquier desplazamiento no imprescindible** durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones. Si resulta inevitable salir, es fundamental informarse previamente del estado de las carreteras y evitar las zonas con riesgo de inundación o desprendimientos.

Los expertos aconsejan no cruzar nunca cauces de agua, aunque parezcan poco caudalosos, ya que las crecidas súbitas pueden producirse en cuestión de minutos. Asimismo, se recomienda **mantener alejados los vehículos de ramblas, torrentes y zonas bajas** que puedan verse afectadas por el desbordamiento de ríos y arroyos.