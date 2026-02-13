Andalucía mantiene 3.118 desalojados ante la llegada de 'Oriana'

La comunidad autónoma andaluza mantiene a esta hora un total de 3.118 personas desalojadas de sus viviendas, mientras se prepara para la llegada este viernes de la borrasca Oriana. La cifra de afectados se concentra principalmente en Cádiz con 2.581 desalojados, seguida de Málaga (257), Granada (108), Córdoba (87), Jaén (67), Sevilla (10) y Huelva (8), según ha informado el servicio de Emergencias 112.

Durante la pasada noche y madrugada, se han coordinado 24 incidencias en Andalucía relacionadas con precipitaciones y rachas de viento. Entre las últimas actuaciones destacan el alejamiento preventivo de 12 personas del entorno de la estación de Cortes, en Cortes de la Frontera (Málaga), y el desalojo de seis residentes de dos viviendas con riesgo de derrumbe en Pruna (Sevilla). Además, se produjeron una veintena de desalojos más en las localidades granadinas de Zagra y Monachil.

El operativo de emergencias mantiene actualmente 43 incidencias activas y cuatro escenarios abiertos, aunque se prevé que estas cifras aumenten durante la jornada con los efectos de la nueva borrasca. Casi la mitad de los avisos recibidos por el 112 entre la madrugada y la noche se debieron a caídas de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano en puntos de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, sin que se hayan registrado daños personales.

Acumulado de emergencias desde el 27 de enero

La jornada de ayer se cerró con 157 emergencias gestionadas por los servicios de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que ha realizado un nuevo llamamiento a la prudencia ante la entrada de Oriana. El acumulado de este enjambre de borrascas, que comenzó el pasado 27 de enero, asciende a casi 12.000 emergencias (11.929) distribuidas por provincias: Cádiz con 2.564, Jaén con 2.079, Sevilla con 1.992, Granada con 1.655, Málaga con 1.230, Córdoba con 1.137, Almería con 746 y Huelva con 526, según ha informado la Junta en un comunicado.

Carreteras cortadas y afecciones al tráfico

La Dirección General de Tráfico ha informado que, a esta hora, Andalucía tiene 144 carreteras afectadas, de las cuales 116 permanecen cortadas al tráfico rodado. La mayoría de las afecciones se encuentran en la provincia gaditana con 37 vías cerradas, seguida de Granada con 24, Córdoba con 18, Jaén con 12, Málaga con 10, Sevilla con ocho y Huelva con siete. El Patronato de la Alhambra ha cortado el acceso al bosque central debido al aviso de viento en la capital granadina. En Los Villares (Jaén), se han producido varios desprendimientos de ladera que han afectado a la A-6050 en varios puntos, al igual que en la A-6301 en Beas de Segura.

Avisos meteorológicos naranja y amarillo activados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy avisos meteorológicos en todas las provincias andaluzas. De nivel naranja (peligro importante) son los avisos por viento en Almería, concretamente en Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Capital, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. El mismo nivel de riesgo está activo en el Levante almeriense, en Poniente y Almería capital, y en la Costa granadina por fenómenos costeros, al igual que en el Estrecho (Cádiz), por vientos de fuerza 8 de hasta 75 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros.

Las lluvias vienen acompañadas de aviso naranja en la comarca gaditana de Grazalema por acumulados de hasta 110 litros por metro cuadrado en 12 horas y 180 litros en 24 horas. Al mismo tiempo, Aemet ha activado el aviso amarillo también por lluvias en las provincias de Granada (Nevada y Alpujarras), Jaén (Cazorla y Segura) y Málaga (Ronda). También están vigentes los avisos amarillos por viento en todas las provincias andaluzas y por fenómenos costeros en todo el litoral.