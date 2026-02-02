Los agricultores del Condado dejarán de cultivar en 1.200 hectáreas del entorno de Doñana

Los agricultores asociados a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han presentado solicitudes de ayudas para un total de 1.200 hectáreas al marco del Plan Doñana, según el balance realizado tras el cierre del plazo de inscripción que concluyó el pasado día 15 de enero. Las cifras proceden tanto de la oficina técnica habilitada específicamente para asesorar y tramitar las solicitudes como de otras ingenierías especializadas del sector agrícola que han colaborado en el proceso. Según han confirmado a este periódico, de esa superficie "algunas de ellas no están en producción", aunque se trata de hectáreas que se acogen a los mecanismos establecidos en el Acuerdo por Doñana para la renaturalización de esos espacios que hasta el momento extraían recursos directamente del acuífero.

Los regantes han detectado un importante déficit presupuestario en la convocatoria actual, ya que únicamente 400 hectáreas cuentan con financiación asignada. Esta limitación económica deja fuera de las ayudas a más de 1.000 hectáreas durante el presente ejercicio, a pesar de que sus titulares han cumplido con todos los requisitos técnicos exigidos en el marco de actuaciones del Plan Doñana. La Plataforma ha señalado, además, que el número total de hectáreas esperando acogerse al acuerdo "es mayor de las que presentamos, ya que pueden haberse presentado por otros canales".

Desde la organización agraria consideran que este dato "pone de manifiesto la insuficiencia presupuestaria de las ayudas" y subrayan la necesidad urgente de adaptarlas a la realidad socioeconómica del Condado de Huelva, tal y como venían advirtiendo desde hace meses. La entidad representa a centenares de agricultores de la zona que dependen del regadío para mantener sus explotaciones. La problemática presupuestaria podría agravarse en los próximos meses, según las estimaciones manejadas por la Plataforma. La organización ha recordado que, además del millar de hectáreas excluidas en esta primera convocatoria, existen previsiones de nuevas solicitudes que elevarán la demanda hasta, al menos, 400 hectáreas adicionales correspondientes a fincas ubicadas en la Corona Norte de Doñana.

Ante esta perspectiva, los representantes de los regantes han reclamado "un incremento del presupuesto que permita dar una respuesta eficaz" y justa a todos los agricultores que cumplen los requisitos establecidos. La entidad insiste en que los titulares de explotaciones agrarias han realizado los esfuerzos necesarios para ajustarse a las condiciones impuestas por el plan de ayudas, por lo que merecen una respuesta institucional adecuada.

Desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado subrayan que los agricultores "han cumplido tras ajustarse a las condiciones" del plan establecido para la protección del espacio natural de Doñana. Por este motivo, consideran "imprescindible una mayor implicación de las administraciones locales y supramunicipales para que el proceso sea ágil, equitativo y eficaz".

La organización agraria denuncia que la falta de presupuesto y de coordinación institucional está obstaculizando el desarrollo normal del programa de ayudas. "La falta de presupuesto y de coordinación institucional no puede convertir las ayudas en un cuello de botella", advierten desde la Plataforma, que reitera su disposición a seguir trabajando para que las subvenciones "lleguen a todos los agricultores que cumplen los requisitos y para que ninguna hectárea viable quede excluida por falta de recursos".

La entidad ha manifestado su compromiso con el diálogo institucional y se ha ofrecido como interlocutor válido para mejorar los mecanismos de gestión y distribución de fondos. Los agricultores esperan que las administraciones competentes respondan incrementando la dotación económica en futuras convocatorias.

El Plan Doñana constituye un conjunto de medidas destinadas a compatibilizar la actividad agrícola con la protección del espacio natural de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa. Este plan incluye ayudas económicas para que los agricultores de la zona puedan transformar sus explotaciones, modernizar sistemas de riego y legalizar superficies cultivadas que anteriormente se encontraban en situación irregular.

El marco de ayudas forma parte de un acuerdo más amplio alcanzado entre diferentes administraciones y el sector agrario para garantizar la sostenibilidad del acuífero que alimenta el Parque Nacional de Doñana. Las medidas incluyen el cierre de pozos ilegales, la instalación de contadores y la reconversión hacia cultivos menos demandantes de agua.

La distribución de las ayudas aprobadas beneficiará únicamente a 400 hectáreas en esta primera fase, lo que representa aproximadamente un tercio de las solicitudes presentadas por la Plataforma. La entidad no descarta que existan solicitudes adicionales tramitadas por otros canales o asesorías privadas, lo que ampliaría aún más la brecha entre demanda y recursos disponibles.