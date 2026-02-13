La Agencia Ferroviaria de la UE participará como observadora en la investigación del accidente de Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha confirmado que expertos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) participarán como observadores en el proceso de investigación del trágico accidente ferroviario de Adamuz. Esta decisión permitirá un seguimiento europeo del caso que costó la vida a 46 personas el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa.

El organismo español ha aclarado que será la CIAF quien realizará exclusivamente la investigación técnica del siniestro, mientras que los representantes de la agencia europea limitarán su papel al seguimiento del proceso investigador. Ambas partes han establecido ya contacto inicial y tienen previsto mantener una reunión la próxima semana para abordar los primeros avances de la investigación sobre uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en España.

Esta colaboración internacional surge tras la iniciativa del presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, quien el pasado 28 de enero remitió una carta formal a la dirección de la ERA invitándola a realizar "un seguimiento del proceso de investigación" con el objetivo de garantizar una mayor transparencia. Barrón destacó en su misiva que este caso podía representar una oportunidad de aprendizaje y mejora de la seguridad para todo el sector ferroviario europeo, una petición que ha sido aceptada por la agencia comunitaria.

Estado actual de las investigaciones técnicas

Respecto al desarrollo de la investigación, la CIAF ha informado de que aún no se ha realizado la extracción de los datos incluidos en los registradores de los trenes siniestrados. Esta demora se debe a la necesidad de obtener autorización judicial previa, dado que la investigación judicial se está desarrollando de manera paralela y el acceso a la información debe hacerse de forma coordinada entre ambas instancias.

Los registradores, conocidos coloquialmente como "cajas negras" de los trenes, contienen información crucial sobre velocidad, señalización, frenado y otros parámetros técnicos que pueden resultar determinantes para esclarecer las causas del accidente. La coordinación entre la investigación técnica y judicial es fundamental para preservar la cadena de custodia de las pruebas y garantizar que los datos puedan ser utilizados en ambos procedimientos.

Selección de laboratorios para análisis metalúrgico

En cuanto al análisis de las muestras de carril recogidas en el lugar del siniestro, la CIAF se encuentra actualmente en proceso de selección de laboratorios especializados que puedan llevar a cabo estos estudios cruciales. El organismo investigador ha señalado que en dicha selección se está teniendo en cuenta tanto la solvencia técnica de los laboratorios candidatos como la ausencia total de conflictos de intereses que pudieran comprometer la objetividad del análisis.

Este proceso de selección resulta especialmente delicado, ya que el estudio metalúrgico de los carriles puede revelar información fundamental sobre el estado de la infraestructura en el momento del accidente, posibles defectos de material o problemas de mantenimiento. La independencia y capacidad técnica de los laboratorios elegidos será esencial para garantizar la credibilidad de las conclusiones alcanzadas.

Documentación aportada por el gestor de infraestructuras

La comisión investigadora ha recibido de Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria española, documentación referente a la actuación llevada a cabo en Adamuz, así como otras actuaciones incluidas en el proyecto de renovación de ese tramo de vía. Toda esta documentación se encuentra actualmente en fase de estudio por parte de los técnicos de la CIAF, quienes analizarán en detalle los trabajos de mantenimiento y mejora realizados en la zona antes del accidente.

El examen de esta documentación permitirá establecer si se siguieron todos los protocolos de seguridad durante las obras de renovación, si existieron deficiencias en la ejecución o si hubo circunstancias extraordinarias que pudieran haber contribuido al descarrilamiento. La revisión exhaustiva de los procedimientos de Adif constituye una de las líneas fundamentales de la investigación técnica.

Canal de comunicación con las víctimas

En un gesto de transparencia hacia los afectados, la CIAF ha habilitado direcciones de correo electrónico específicas para las víctimas, sus familiares y los afectados directos por el accidente. Este canal de comunicación permitirá que los afectados puedan solicitar información detallada sobre los avances de la investigación y mantener un contacto directo con el organismo investigador.

Esta iniciativa responde a la necesidad de mantener informadas a las familias de las víctimas mortales y a los supervivientes del siniestro, quienes tienen derecho a conocer el desarrollo de las pesquisas técnicas que buscan esclarecer por qué se produjo la tragedia que cambió sus vidas para siempre.

¿Qué es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios?

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el organismo técnico español responsable de investigar los accidentes e incidentes graves ocurridos en el sistema ferroviario nacional. Creada en cumplimiento de la normativa europea sobre seguridad ferroviaria, opera con total independencia respecto a las empresas ferroviarias y los gestores de infraestructuras.

Su función principal consiste en determinar las causas de los accidentes ferroviarios mediante investigaciones técnicas rigurosas, sin buscar culpables ni atribuir responsabilidades legales, tarea que corresponde a la jurisdicción ordinaria. Las conclusiones de la CIAF se plasman en informes técnicos que incluyen recomendaciones de seguridad dirigidas a evitar que accidentes similares puedan repetirse en el futuro.

¿Por qué interviene la Agencia Ferroviaria Europea?

La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) es el organismo comunitario encargado de contribuir a la creación de un espacio ferroviario europeo único, seguro e interoperable. Aunque su participación en el caso de Adamuz será únicamente como observadora, su presencia aporta una perspectiva europea a la investigación y garantiza que las lecciones aprendidas puedan aplicarse en todo el continente.

La intervención de la ERA en casos especialmente graves o complejos no es infrecuente, especialmente cuando los accidentes pueden tener implicaciones que trasciendan las fronteras nacionales o cuando pueden derivarse enseñanzas valiosas para mejorar la seguridad ferroviaria en toda la Unión Europea. Su papel de seguimiento y observación del proceso investigador refuerza la transparencia y la credibilidad internacional de las conclusiones.

¿Cuánto tiempo durará la investigación del accidente?

Aunque la CIAF no ha establecido plazos concretos para la finalización de la investigación, este tipo de procesos técnicos suelen extenderse durante varios meses, e incluso años en casos particularmente complejos. La investigación del accidente de Adamuz requerirá el análisis exhaustivo de múltiples factores: estado de la infraestructura, funcionamiento de los sistemas de seguridad, actuación del personal, condiciones meteorológicas y posibles fallos técnicos.

La necesidad de coordinar con la investigación judicial, obtener autorizaciones para acceder a determinadas pruebas y realizar análisis especializados en laboratorios externos contribuye a alargar los plazos. No obstante, la CIAF se ha comprometido a mantener informados a los afectados y a la opinión pública sobre los avances significativos que se vayan produciendo durante el desarrollo de las pesquisas técnicas.