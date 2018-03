Si me tuviera que perder en una isla desierta, aunque no es isla, yo me perdería en Chipiona. Hasta las uvas se dejan encandilar por su sol y se tienden en el suelo para hacerse pasas y luego vino: el moscatel. Playa, sol, su poquito de historia y una despensa muy bien amueblada: pescados de roca, el marisco, langostinos incluidos, una huerta de lo más poblada… y los chachipós… que te acompañarán en la merienda.