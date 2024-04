El presupuesto de El Puerto se retrasa a pesar de la mayoría absoluta de Beardo

Estamos casi a finales de abril y hace ya casi cuatro meses que deberían haber entrado en vigor los presupuestos municipales de 2024. La mayoría absoluta de la que disfruta el Partido Popular debería haber servido para que, tras los inestables mandatos municipales anteriores, en esta ocasión la ciudad pudiera contar con sus cuentas municipales aprobadas en tiempo u forma.

Pero esto no ha sido así y de momento el gobierno de Germán Beardo no dice nada sobre la posible fecha de aprobación del presupuesto, cuyo proyecto ahora, como municipio de Gran Población, se podrá aprobar en Junta de Gobierno Local, como inicio de los trámites previos a su paso por el pleno.

A principios de este mismo mes de abril Beardo además ha remodelado su equipo, retirando las competencias de Hacienda a Marta Rodríguez en favor de Javier Bello, quien ya fuera edil del área en 2019 sin mucho éxito.

PSOE: "Con 14 ediles y 15 cargos de confianza es incomprensible que no haya presupuesto"

Los grupos de la oposición tampoco entienden este retraso, que consideran perjudicial para los intereses de El Puerto. Para el portavoz del PSOE, Ángel M. Gonzalez, “este incomprensible retraso supone un lastre para la ciudad, al no tener financiación propia para llevar a cabo las promesas electorales, y en el caso de Germán Beardo, tanto las de 2019 como las de 2023, ya que en cinco años solo ha sido capaz de sacar un presupuesto, el de 2022, que además fue más bien un presupuesto de subsistencia para cubrir el expediente”.

Para el portavoz socialista “a poco más de un mes de que se cumpla un año de la mayoría absoluta de Beardo es absolutamente inexplicable que, con los 14 ediles y los 15 cargos de confianza del Partido Popular, sigan sin ser capaces de elaborar un presupuesto y de nuevo, como ocurrió en el mandato anterior, con cambio de responsable en el área, a la que ha vuelto Javier Bello, a pesar de haber demostrado sobradamente su falta de capacidad para sacar un presupuesto adelante”.

Para el PSOE esto es “el mayor ejemplo de la falta de modelo de ciudad y de la improvisación con la que gobierna Beardo”, y añade que “El Puerto no puede permitirse seguir en esta senda. Aún queda mucho por hacer, asuntos pendientes y necesarios como la reforma del Mercado de Abastos, el Centro de Protección Animal, las instalaciones deportivas, la Casa de la Juventud, el comedor social, la nueva oferta de empleo público o la cantidad de contratos que tenemos supeditados a compromisos de incorporar en el futuro presupuesto, como por ejemplo la limpieza de la ciudad, además de los compromisos adoptados por el pleno, como nuestra propuesta para la compra de viviendas vacías para ponerlas en alquiler asequible, que también debe recogerse en los nuevos presupuestos”.

González concluye señalando que “ha quedado demostrado que la mayoría absoluta está centrada en las fiestas y en el marketing de redes sociales, en mucha imagen, pero no en solucionar los problemas reales de los ciudadanos y para ello es primordial un presupuesto que contemple las actuaciones a llevar a cabo”.

Vox: "Al gobierno de Beardo nunca se le ha dado bien hacer presupuestos"

Desde el grupo Vox El Puerto, por su parte, consideran que “nada justifica que el equipo de gobierno de Beardo, con mayoría absoluta, no hayan aprobado ya unos presupuestos para nuestra ciudad. Si uno no sabe de donde viene nunca sabrá a donde va. La falta de ideas para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos, que tenemos desde hace décadas, alejan a este equipo de gobierno de la realidad, ya que es necesario proteger a los habitantes de El Puerto durante todo el año y no solo pensar en el verano o fiestas de guardar”.

Para el portavoz de la formación, Fito Carreto, “al gobierno de Beardo nunca se le ha dado bien elaborar presupuestos, en casi cinco años de legislatura solo han sido capaces de sacar adelante uno tarde y desajustado, son mas de organizar cabalgatas y Puro Latino. Para el buen gobierno de El Puerto es fundamental tener un plan de ingresos y gastos, donde se planifique la recaudación imprescindible y el gasto necesario para limpieza, mantenimiento urbano, servicios sociales, seguridad, cultura y patrimonio. Sin un presupuesto es como ir a comprar al supermercado sin haber comido y sin la lista de la compra para el mes, gastaremos más de lo necesario en lo que no precisamos de forma caprichosa. La falta de un presupuesto actualizado y adecuado a las necesidades de nuestro municipio se traducirá en dejar muchos servicios básicos desatendidos y realizar gastos con criterios arbitrarios, a salto de mata”, señala.

Desde Vox apuestan por atender “lo que de verdad importa a las familias portuenses, y así el calculo con previsión de presupuestos anuales será mas ajustado a la realidad. Ya tenemos estatuto de Gran Ciudad sin saber siquiera cuanto costará”, recuerda.

Carreto concluye señalando que “más que un cambio sin saber a donde vamos, El Puerto lo que necesita es que no lo cambien más con la seguridad de los gastos necesarios”.

Unión Portuense: "¿Quién necesita presupuestos habiendo cabalgatas?"

Por parte de Unión Portuense, su portavoz Javier Botella se pregunta: “¿Presupuestos? ¿Para que si tenemos cabalgatas y Maluma viene este verano a El Puerto”, y considera que “Beardo no necesita mucho más. La realidad es que el hecho de que en cinco años hayamos tenido un presupuesto en vigor durante un par de semanas es un fracaso absoluto de la gestión económica de Germán Beardo, y en estos casos siempre viene bien recordar sus propias palabras: ‘Una ciudad sin presupuestos es una ciudad sin alcalde’”.

Botella confiesa no conocer “a qué se debe el actual retraso. Durante el mandato anterior aludían falsamente a la minoría, y ahora con mayoría absoluta la señalada es sin duda Marta Rodríguez, ex concejala de Hacienda que ha sido recientemente sustituida por Javier Bello, otro ex-concejal de Economía que tuvo que ser sustituido por lo mismo, por no ser capaz de presentar unos presupuestos, en aquel momento ‘por la falta de grapas’”.

IU: "Este gobierno tiene problemas para ir más allá de la foto"

Finalmente, por parte de Izquierda Unida su portavoz, José Luis Bueno, recuerda que “el gobierno de Beardo llegó bajo la etiqueta de ‘los preparados’ y durante el pasado mandato demostraron que estaban bien lejos de tener las soluciones que prometieron en campaña. Eso no ha cambiado con la mayoría absoluta. Este gobierno sigue teniendo problemas para ir más allá de la foto y los post en redes y ponerse a gestionar las cuestiones verdaderamente importantes para la ciudad (la Edusi, el contrato de limpieza y otros pliegos, el centro de emergencia social…) y la falta de presupuesto es el principal de ellos, porque hablamos del documento más importante de cada año, donde el gobierno fija sus prioridades de gestión y como va a invertir los recursos municipales. Pero de momento nada sabemos”.

Este periódico ha querido conocer los planes municipales para la aprobación de los presupuestos de este año, pero a pesar de la insistencia solicitando información esta no se ha facilitado por parte del equipo de gobierno.