La web del Bono Joven al Alquiler en Andalucía sigue caída por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, la web de la Junta de Andalucía a través de la que tramitar on line el Bono Joven al Alquiler continúa caída. "Esta página no funciona ws050.juntadeandalucia.es no ha enviado ningún dato. ERR_EMPTY_RESPONSE" es el mensaje que a esta hora aparece en esta dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto?codProcedimiento=CFIOT_24974 y que ha generado multitud de quejas entre jóvenes que esperaban ansiosos la apertura del plazo de solicitud de esta ayuda de 250 euros al alquiler.

La respuesta oficial en redes sociales de la Junta es que se está trabajando en los problemas técnicos que están impidiendo a miles de usuarios cursar correctamente la solicitud.

Según Europa Press, la Consejería de Fomento admitió ests jueves que nunca han tenido una convocatoria con tanta demanda de usuarios. Solo de las 9 a las 12 horas, se registraron casi 350.000 intentos de acceso. Algo "completamente inusual", dicen en Fomento.

Protestas de usuarios y políticos

La caída de la web ha logrado aunar en las críticas tanto a jóvenes como a partidos políticos, que critican el colapso de los medios técnicos y la gestión tras ser la última comunidad en llevar a la práctica estas ayudas. Juan Espadas (PSOE) criticó en sus redes sociales la caída de la web y Por Andalucía llevará al Parlamento la gestión de la ayuda.

Mientras, las reacciones en redes sociales de los jóvenes destinatarios varían desde los que muestran su más profunda indignación a aquellos que prefieren tomárselo con algo de humor. Algunos incluso empiezan ya a mostrar ciertas suspicacias ante la imposibilidad de solicitar las ayudas.

He estado intentando solicitar para el bono desde 09:00 hoy pero no funciona todavía! Casi seis horas despues y no estoy más cerca del éxito. Como siempre, todo es tan complicado con la junta! @cjuventudand #Andalucia #BonoAlquilerJoven — Chloe Thomas (@saolchloe) November 14, 2022

Nuevo logotipo de la junta de Andalucía #bonoalquilerjoven pic.twitter.com/TbOpTkvCO6 — Juan Aguilar (@Juanag1986) November 14, 2022

Creo que a este paso es más fácil que nos toque la lotería y comprarnos una casa 🏠 que solicitar (y que nos concedan) esta "ayuda" del Bono Joven del Alquiler en Andalucia. No tienen vergüenza ni la han conocido 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ @AndaluciaJunta @FomentoAND #bonojoven #bonoalquilerjoven — Ana Belen Soriano Ruiz (@anabelen_s_r) November 14, 2022