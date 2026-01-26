Alerta sanitaria por el virus Nipah: síntomas, cómo se contagia y por qué la OMS advierte sobre una nueva pandemia

Un nuevo virus aparece en escena y se trata de Nipah y es que son varias las incidencias que ha causado ya a nivel internacional, aunque lo más inquietante es que viene relacionado con la palabra pandemia. Los últimos brotes detectados en la India han ocasionado la muerte de varias personas y eso ha puesto en alerta a la comunidad científica mundial.

Nipah no es un virus nuevo. Fue identificado a finales de los años noventa, pero su capacidad para reaparecer de forma periódica, sumada a la ausencia de tratamiento específico, lo ha situado entre los patógenos que más preocupan, dada su alta mortalidad entre humanos. Por el momento son pocos los casos que ha habido, aunque realmente procupa la probabilidad de expasión de este patógeno si se dan las condiciones adecuadas.

Un virus con una mortalidad muy elevada

Uno de los aspectos que más alarma genera es su mortalidad. En función del brote y del acceso a atención sanitaria, el virus Nipah puede causar la muerte en entre el 40% y el 75% de las personas infectadas. Son cifras muy superiores a las de otros virus respiratorios conocidos.

Los síntomas suelen comenzar de forma inespecífica. Fiebre alta, dolor de cabeza, cansancio extremo o vómitos son las primeras señales. En algunos casos, el cuadro empeora en cuestión de horas y da paso a complicaciones respiratorias graves o a una encefalitis aguda, una inflamación del cerebro que puede provocar convulsiones, pérdida de consciencia y coma.

La rapidez en la detección temprana de este virus es clave porque tiene un rápido deterioro para los pacientes que lo padecen.

Cómo se transmite el virus Nipah

El Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales a humanos. Su principal reservorio son los murciélagos frugívoros, especialmente en zonas del sur y sudeste asiático. El contacto directo con estos animales, con sus secreciones o con alimentos contaminados puede dar lugar a los primeros contagios.

A diferencia de otros virus, el Nipah también ha demostrado capacidad de transmisión entre personas. Esto suele ocurrir en entornos familiares o sanitarios, cuando hay contacto estrecho con pacientes infectados. Esta característica es clave para entender por qué los científicos lo consideran una amenaza potencial a mayor escala.

El periodo de incubación puede variar desde pocos días hasta varias semanas, lo que dificulta el rastreo de contactos y el control de los brotes.

¿Es posible una nueva pandemia?

Los expertos coinciden en que el riesgo de una pandemia global es bajo en este momento, pero no inexistente. El temor no está en la situación actual, sino en la posibilidad de que el virus mute y mejore su capacidad de transmisión entre humanos.

La experiencia reciente con otros virus ha demostrado que la anticipación es clave. Por eso, el Nipah figura en la lista de patógenos prioritarios para la investigación internacional. Un virus discreto, poco conocido y extremadamente peligroso que, por ahora, sigue bajo control.

Virus sin tratamiento

Actualmente no hay ninguna vacuna que haya sido probada que haya resultado positiva para erradicar este virus. El personal sanitario se limita a cuidados de soporte y al tratamiento de las complicaciones que van apareciendo, pero nada más.

Por este motivo, la prevención y la vigilancia epidemiológica son fundamentales. Evitar el consumo de alimentos potencialmente contaminados y extremar las medidas de protección en hospitales son las principales barreras para frenar se siga expadiendo.