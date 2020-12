Una venta de Cádiz recauda dinero para Isabel Pantoja vendiendo flores de Pascua

No corren buenos tiempos para Isabel Pantoja. La tonadillera mantiene una guerra abierta con su hijo Kiko, otrora su pequeño del alma, y sus hermanos Fran y Cayetano Rivera por la herencia del desaparecido Francisco Rivera Paquirri. Y son muchas las voces que se han posicionado en contra de la cantante, otorgando la razón al DJ y sus hermanos en esta dura disputa familiar.

Sin embargo Pantoja aún cuenta con apoyos en Cádiz, la tierra que acoge su finca Cantora, otro de los motivos del enfrentamiento. Según el programa de Telecinco Sálvame la venta El Cepo, ubicada en El Puerto en la carretera entre Jerez y Rota, ha decidido contribuir a su causa donando a la tonadillera cincuenta céntimos por cada una de las flores de pascua que venden en el local. En concreto el establecimiento ya ha logrado recaudar 175 euros para la cantante gracias a la venta de estas plantas navideñas, con un coste de tres euros. La propuesta se promociona con un cartel que reza "La venta El Cepo con la Pantoja de España".

El dueño del restaurante, Miguel López-Cepero, explica ante las cámaras de Sálvame que los últimos ataques recibidos por la artista le han empujado a tomar esta iniciativa. "Todo el mundo salía atacando a Isabel Pantoja y yo me preocupé. Decidí hacer este gesto para comprobar si yo era el único que quería ayudarla y me he quedado sorprendido con la cantidad de gente que me ha apoyado. Ha venido gente que antes nunca había venido a la venta para apoyar a Isabel Pantoja". López-Cepero asegura que la cantante “no se merece el malatrato que le están dando” y critica también a Kiko Rivera, recordándole que “una madre es como La Legión, con razón o sin ella siempre con ella, siempre”.

Tras vender más de 450 macetas, el dueño de la venta gaditana se ha puesto ya en contacto con el club de fans de Isabel Pantoja para decidir en qué destinarán este dinero recaudado para la artista sevillana, que probablemente será entregado a una ONG.