El tiempo en Cádiz, a la espera de nuevas lluvias antes de la llegada del anticiclón: este día será el momento álgido de un nuevo río atmósférico

El tiempo en Cádiz se enfrenta a la que podría ser su última semana de borrascas antes de la llegada de un anticiclón que ponga fin a semanas de lluvias excepcionales. Pero antes de que se produzca este cambio tan significativo, se registrarán nuevamente jornadas de mucha inestabilidad debido a la llegada de un grueso río atmosférico que impactará con la Península por la vertiente oeste este miércoles 11 de febrero y que tendrá su punto álgido el viernes, con acumulados destacados pero que se quedarán lejos de los registros que se alcanzaron en la provincia con la borrasca Leonardo.

Llega una nuevo río atmosférico a Cádiz

Según los modelos meteorológicos, y en base a la interpretación de tiempo.com, "la parte más activa del río atmosférico que arrancará desde el Caribe incidirá sobre el centro y norte de la Península entre la madrugada y la tarde del miércoles, reforzando las lluvias especialmente en Galicia. En las sierras del oeste de la comunidad serán localmente intensas, ya que las sierras de la zona exprimen estos flujos atlánticos subtropicales". Los pronósticos avanzan que afectarán a la provincia de Cádiz de manera leve en un primer momento, de hecho, por el momento, la Agencia Estatal de Meterología no tiene previsto activar ningún aviso por lluvias este miércoles (sí está activado el amarillo para este martes en la Sierra de Grazalema).

El jueves, este frente activo se extenderá por el resto de la Península pero no será hasta el viernes cuando las lluvias se vuelvan más intensas en la provincia de Cádiz. De nuevo, el jueves será una jornada marcada por la inestabilidad antes de las precipitaciones más fuertes del viernes.

Los modelos probabilísticos de tiempo.com recoger acumulados más destacados para este viernes aunque van a quedar muy lejos de lo que se ha registrado en días pasados con la borrasca Leonardo. Por ejemplo, en Grazalema, epicentro de ese frente tan activo, están previstos 37 litros de acumulados en el día.

La situación mejora ya de cara al sábado, aunque la probabilidad de lluvias seguirá siendo alta, y el domingo será el día en que entre ya ese anticiclón y que supondrá un alivio evidente tras semanas muy complicadas en la provincia en cuanto a meteorología se refiere.

Lluvias más intensas en la Sierra de Cádiz

Como ha ocurrido con Leonardo, la Sierra de Cádiz será la zona con las lluvias más intensas aunque, tal como se ha indicado, con acumulados muy alejados de los que recogidos con las precipitaciones anteriores. El Campo de Gibraltar y Jerez, áreas también muy afectadas en el anterior episodio tormentoso, se librarán en este caso de las lluvias más fuertes, quedando más en sintonía con lo que ocurrirá en el resto de la provincia, es decir, una lluvia que puede ser intensa en momentos puntuales pero que apenas dejará registros de consideración.

Los acumulados que se esperan en Cádiz este viernes 13 de febrero

Según tiempo.com, la web que por ahora hace una previsión de acumulados totales para este día en Cádiz, las precipitaciones recogidas por municipios serían las que siguen: