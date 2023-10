El tiempo en Cádiz: ¿Hasta cuándo durarán las lluvias?

El paso de la borrasca Bernard por la provincia de Cádiz se hizo notar durante la tarde del pasado por sus vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora en la zona de la Bahía gaditana, la más afectada del litoral gaditano, provocando multitud de caídas de árboles y daños en el mobiliario urbano. Mucha menor incidencia tuvieron las precipitaciones, aunque la lluvia caída fue notable, lo que es de agradecer para intentar paliar la sequía.

Con todo, ya este lunes el panorama meteorológico ha cambiado bastante, sobre todo al amainar el viento, lo que no significa que el mal tiempo vaya a acabar. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que las lluvias no se van a marchar a lo largo de toda la semana, aunque la situación será muy diferente a la vivida el pasado domingo ya que se espera que el viento no tenga tanta incidencia.

Ya este lunes, la previsión de lluvias alcanza un 100% de probabilidad en Cádiz capital. Así, tras unas precipitaciones débiles que se han producido a primera hora de la mañana, la predicción por horas indica que se darán chubascos entre las 13 horas y las 15 horas, y entre las 20 horas y las 0 horas. Especialmente, habrá que estar pendientes al tramo entre las 22 horas y las 23 horas, en el que se espera hasta siete litros por metro cuadrado. Por su parte, en cuanto al viento, se espera un máximo de 25 km/h de componente suroeste a lo largo de la tarde. Para esta jornada, la Aemet no ha activado ninguna alerta.

El martes 24 de octubre se espera que el tiempo dé un respiro a la Bahía de Cádiz ya que no se prevén lluvias e, incluso, durante la mañana estará el cielo despejado, aunque se volverá a nublar por la tarde.

Ya el miércoles 25 de octubre regresa el riesgo de lluvias en la Bahía de Cádiz, con una probabilidad de hasta el 85% en el tramo de la madrugada y la mañana, descendiendo hasta el 60% durante la tarde-noche. El viento será de poniente con una velocidad de hasta 20 km/h.

La posibilidad de precipitaciones subirá el jueves 26 de octubre hasta el 90% durante la tarde, manteniéndose el viento del suroeste/poniente con hasta 20 km/h. Por último, la probabilidad de lluvias subirá hasta el 95% el viernes 27 de octubre, aunque viento rolará a noroeste con hasta 10 km/h.

Durante el fin de semana se espera que vuelva la tranquilidad meteorológica, aunque no se descartan chubascos.